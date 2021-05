El Gobierno hizo denuncia para investigar falsa inscripción de Boudou en crédito

El Gobierno realizó una denuncia penal por la falsa inscripción del ex vicepresidente Amado Boudou en el Procrear y advirtió que se trataría de "un caso de sustitución de identidad", mientras que el ex funcionario nacional aseguró que fue una maniobra para "tapar la noticia del prófugo de (Fabián) Pepín (Rodríguez Simón)".El Banco Hipotecario, en su carácter de administrador fiduciario del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), presentó a través de sus letradas, Moira Name y Carolina Maglione, la denuncia penal correspondiente para determinar la responsabilidad del trámite mediante el que se inscribió falsamente a Boudou para participar del sorteo de la nueva línea Créditos Casa Propia.Las letradas presentaron ante el Poder Judicial las constataciones realizadas por el área de Ciberseguridad y Seguridad de la Información a través de las que fue posible cotejar la existencia de una inscripción utilizando datos personales de Boudou, lo que constituiría un caso de sustitución de identidad, informó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, conducido por Jorge Ferraresi.La presentación judicial daría cuenta de una tentativa de defraudación informática que habría sido cometida con la inserción de datos falsos en la declaración jurada a presentar en la base del concurso mediante la utilización de una identidad falsa.Asimismo, requirieron a la Comisión Nacional de Comunicaciones que, por su intermedio, la proveedora del servicio de internet Fibertel informe los datos del usuario que generó dicha inscripción.Por su parte, la cartera conducida por Jorge Ferraresi remarcó que los procesos de inscripción y sorteos no significan que la persona que resulte ganadora sea automáticamente adjudicataria del crédito, sino que tiene derecho a comenzar una serie de trámites en los que deberá apersonarse con la documentación respaldatoria, tal como recibos de sueldo, escritura del terreno y planos de la vivienda a construir, entre otros.Al respecto, Boudou planteó su "hipótesis" sobre el hecho en el que se vio involucrado y consideró que se buscaba "tapar la noticia del prófugo de Pepín, el eje de la mesa judicial con la que (el ex presidente Mauricio) Macri y (el ex ministro de Justicia Germán) Garavano apretaban y perseguían".En diálogo con Caballero de Día, el programa que conduce Roberto Caballero en La 990, el ex vicepresidente consideró que la "falsa noticia" también buscaba "desprestigiar una política pública" como el Procrear.Días atrás, Amado Boudou figuró en un listado de ganadores de un sorteo de una vivienda de 60 metros cuadrados, lo cual resultó ser parte de un fraude, ya que el ex funcionario no había realizado la inscripción en el Procrear.