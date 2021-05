Bordet afirmó que habrá estrictos controles para reducir contagios

Foto 1/2 Foto 2/2

Así lo afirmó en Concordia donde entregó una ambulancia destinada al sistema sanitario local. En ese marco, hizo saber que el gobierno entrerriano adherirá a la norma nacional que implementa medidas de confinamiento desde el 22 al 30 de mayo. "Compartimos esa visión con el Presidente y los gobernadores, y fruto de ello es que se ha decidido por este lapso de nueve días establecer un confinamiento que de algún modo nos permita amesetar y descender la curva de contagios que realmente nos preocupa y mucho", dijo.



Precisó que "por ejemplo en Entre Ríos la curva de contagios, al igual que la ocupación de camas de terapia intensiva, viene creciendo de manera sostenida".



El mandatario entrerriano comentó que, con sus pares de otras provincias, le transmitieron al Presidente "la necesidad de tener una medida unificada en todo el territorio nacional porque las medidas focalizadas no nos venían dando resultados".



Luego Bordet destacó que "se ha hecho un esfuerzo muy grande durante todo el período de pandemia para preparar el sistema, se ha duplicado la capacidad del sistema de salud, se sumaron respiradores y médicos terapistas, pero ante la magnitud del problema que asola al planeta, y al que el país y la provincia no somos ajenos, tenemos hoy el riesgo de que colapse el sistema”.



“Ante eso, la única forma que encontramos, teniendo en cuenta que todas las medidas focalizadas no nos dieron resultados, es ir a una medida que nos permita amesetar y descender esta curva de contagios, y por eso es que acompañamos esta decisión del Presidente”.



“Vamos a suspender la actividad de la administración pública provincial y también estamos instando a los intendentes a que realicen lo propio”, continuó diciendo el gobernador, al tiempo que indicó que “estableceremos estrictos controles para cumplir con esta medida que tiende a resguardar la salud de la población”.



Párrafo seguido, expresó: “Ante el riesgo sanitario de la población trabajaremos para que esta curva de contagios pueda disminuir y además de las medidas que estén establecidas por decreto, siempre exhortamos a la población a que tenga medidas de autocuidado, de distanciamiento, evitar encuentros que no son necesarios en esta época y por sobre todas las cosas evitar fatalidades que nos duelen a todos”.



En cuanto a las medidas restrictivas, indicó que, además de las que anticipó, " son las que el Presidente ayer determinó en cadena nacional, donde están establecidas que solamente se realizarán actividades esenciales".



Intensificación de la vacunación



"Estuve reunido con las autoridades sanitarias de la provincia para intensificar el plan de vacunación. Están llegando muchas vacunas, vamos a duplicar la cantidad que estamos aplicando de manera diaria, en un gran esfuerzo coordinado en todo el territorio para poder vacunar a la mayor cantidad de personas", resaltó.



De todos modos, advirtió el gobernador que "la vacuna no es la solución definitiva a la pandemia, sino que lo que hace es proteger a una persona que se pueda contagiar de no tener un estado crítico o grave. Por eso, independientemente de que las personas que se hayan vacunado en la provincia son 300.000, igual tienen que seguir cuidándose porque el riesgo de contagio siempre está, además de poder transmitir la enfermedad".



En cuanto a los departamentos más afectados en la provincia, señaló que “todos los departamentos tienen casos de coronavirus y ninguno es la excepción. No hay ningún lugar de la provincia -podrá haber dos departamentos en riesgo medio- pero más temprano que tarde esta situación se generaliza y no podemos tener medidas focalizadas por departamento; tienen que ser medidas para toda la provincia y todo el país como lo estableció el Presidente”.