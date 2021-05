Personal doméstico no podrá trabajar durante los nueve días de restricciones

Las personas que cumplen tareas de servicio doméstico no podrán trabajar durante los nueve días de duración del aislamiento estricto que comenzará a regir desde el primer minuto de mañana hasta la medianoche del 30 de mayo.“En principio no podrán trabajar porque se suspende la actividad productiva y laboral, salvo para las excepciones, y el servicio doméstico no está exceptuado”, indicó hoy el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una entrevista que brindó a Radio 10.En las próximas horas se conocerá el texto del nuevo DNU y, según se adelantó, se reducirá la lista de actividades y trabajadores esenciales, que serán los únicos autorizados a circular a partir de mañana y hasta el domingo 30 de mayo.