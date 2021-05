Denuncian a la AFA y Claudio Tapia por contagios masivos de Covid en los clubes

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, fue denunciado hoy ante la Justicia Federal por no respetar los protocolos dictados por el Poder Ejecutivo ante la emergencia del coronavirus y los contagios masivos que hubo en clubes de fútbol.La denuncia recayó en el Juzgado Federal número 10 y estuvo a cargo del abogado Juan Pablo Chiesa.En la presentación, el abogado mencionó como caso emblemático lo que sucede con River Plate, donde actualmente hay 22 jugadores con coronavirus, pero también expuso lo que sucedió en otros clubes: Independiente, Racing, Boca, Banfield, Huracán, Gimnasia de la Plata y Estudiantes, entre otros.En ese sentido, expuso el denunciante que no se cumplió con los protocolos dictados por el Poder Ejecutivo y que desde la provincia de Buenos Aires recomendaron suspender el fútbol por 15 días.En declaraciones a la radio La990, Chiesa señaló: "La denuncia penal que yo presenté es contra la AFA y contra el señor Tapia por el delito de atentar contra la salud pública, no cumplir con el mandato presidencial que establece el Poder Ejecutivo, atentar contra el cumplimiento de la solicitud del secretario de Seguridad y también por el artículo 230 del Código Penal, que habla de una sedición".En tanto, el letrado señaló que pidió "una cautelar para que inmediatamente, cuando el presidente dicte las próximas medidas, esté suspendido el fútbol porque la propagación del virus es terrible".Además de no respetar los protocolos, también adujo que los partidos en muchos casos exceden el horario límite de las 20:00 para circular, que fijó el Poder Ejecutivo en esta nueva etapa que finaliza el 21 de mayo próximo."La actitud de los denunciados es sin duda poner en riesgo toda la sociedad atentando contra la salud pública", sostuvo Chiesa.Advirtió que desde la AFA, se "han puesto en acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin que no se aplique en el fútbol argentino".La denuncia está en poder del juez Julián Ercolini, quien ahora girará la causa al fiscal en turno para ver si impulsa o no una investigación formal.