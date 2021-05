A pedido de UPCN se abriría la paritaria sectorial de educación

En virtud del pedido que UPCN realizó ante la Secretaría de Trabajo y las reuniones que el Sindicato viene manteniendo con las autoridades del Consejo General de Educación (CGE), el Gremio anticipó que "hay voluntad política por parte del gobierno para dar lugar a la solicitud de abrir la paritaria sectorial de educación".



Cabe destacar que en esta paritaria no se tratan temas salariales, sino exclusivamente cuestiones referidas a las condiciones laborales y vinculadas a la realidad del trabajador de educación. UPCN ya ha propuesto un temario para discutirse.



En el último encuentro paritario, el gremio había expresado la necesidad de concretar algunas instancias de paritarias sectoriales, entre ellas, la de educación. Esto constituye un paso importante, ya que nunca se había explicitado una negociación propia para este sector. En este momento en que la situación es crítica, fundamentalmente a raíz de la pandemia, hay problemáticas que necesitan un ámbito específico para ser tratadas.



Entre los temas principales a discutir, estaría la instrumentación del protocolo de prevención contra el covid-19, la normativa que salió recientemente -DCOES 113, avalado por el Ministerio de Salud y el CGE-, la asignación de suplencias para los casos en que deban ausentarse los titulares por diversas circunstancias vinculadas a la pandemia y el proceso de vacunación.



Por su parte, hay otros puntos, como por ejemplo la modificación de la Resolución 2231 que establece las funciones del personal auxiliar de educación. "Nosotros queremos que a partir de los debates que demos en esta instancia deje de denominarse 'no docente' a los trabajadores del escalafón general que pertenecen a educación, porque es una forma de negar su condición en lugar de hacer referencia a la que realmente es su tarea. Debe haber una denominación positiva que revalorice su trabajo y nos permita mejorar las condiciones laborales del sector", dijo la Secretaria Gremial, Carina Domínguez.



"Por primera vez podremos hablar de los auxiliares de educación, que generalmente quedan para última instancia en todos los planteos que realizan los funcionarios, cuando en realidad hoy son fundamentales para garantizar la presencialidad en las escuelas", disparó.



"Dentro de este espacio, nuestra pretensión es tratar también temas referidos a violencia laboral, que sabemos que existe en los establecimientos educativos, UPCN tiene una larga trayectoria en la lucha contra esta problemática. La intención del Sindicato es darle un marco institucional no solo a las dificultades que se presentan a la hora de abordar los casos de violencia, sino también a las respuestas que se deben llevar a los trabajadores", concluyó Domínguez.