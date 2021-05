Nación busca que provincias apliquen más restricciones: medidas que se estudian

EL DNU NACIONAL QUE VIENE

El Gobierno nacional busca que las provincias fijen "mayores medidas de control y de restricción de la circulación" en la Argentina, ante la "gravedad de la situación" de la pandemia del coronavirus."Se está hablando en esta misma línea con todos los gobernadores y muchos de ellos ya anticiparon que van a tomar nuevas medidas de restricción", subrayaron en Casa Rosada., con el objetivo de buscar el consenso necesario para definirEn el Ejecutivo nacional afirman que los controles "deben ser mayores", pero reconocieron es "muy difícil implementarlos porque no alcanzarían las fuerzas de seguridad" para llevarlos adelante.de los últimos dos decretos, idénticos a los que figuran en el proyecto de ley que envió al Congreso (y que no llegará a sancionarse esta semana).No figura en la hoja de ruta de la Casa Rosada volver a un cierre total de la economía. “La gente no lo resiste”, dijo este martes Alberto Fernández.El Gobierno toma como referencia tres indicadores -aumento de los contagios en los últimos 14 días (razón), cantidad de casos sobre la población (incidencia) y ocupación de las camas de terapia intensiva- para dividir al país en cuatro grupos -bajo, medio y alto riesgo y alarma epidemiológica- con distinto nivel de restricciones., además de la situación del AMBA,Las medidas del Gobierno se fijarán siempre de acuerdo con las zonas epidemiológicas y sanitarias que definió en el último DNU, cuando dividió: bajo riesgo, medio riesgo, alto riesgo y alerta epidemiológica. Para ello usó dos parámetros: la razón y la incidencia de los contagios. El primer valor se obtiene al comparar los casos que hubo en los últimos 14 días con los de los 14 días previos; mientras que la incidencia es el número de positivos confirmados acumulados de los últimos 14 días por cada 100 mil habitantes. Los tres primeros niveles son para departamentos o partidos de más de más de 40.000 habitantes, mientras que la alerta epidemiológica y sanitaria se aplica a los grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes. Estos se considerarán en alerta si la incidencia es igual o mayor a 500 casos cada 100.000 habitantes, o donde el porcentaje de ocupación de camas UTI es igual o mayor al 80%.el gobierno nacional prevé que se mantenga la, donde incluye a la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.: está en discusión si se mantiene la prohibición de moverse por la calle entre las 20 y las 6 en el AMBA, con la excepción de los trabajadores considerados esenciales. En la Casa Rosada analizan la posibilidad de extender una hora más la restricción (desde las 19), pero no está del todo claro. Algunos funcionarios alertan que eso podría generar mayores aglomeraciones en el transporte público. El decreto mantendrá la autorización para que los gobernadores amplíen aún más esa franja horaria.. Seguirán exceptuadas de esa restricción las zonas consideradas de baja incidencia viral.en el área metropolitana, los bares y restaurantes seguirían sin poder atender clientes en los salones interiores. Queda en discusión si se mantiene la hora de cierre en las 19.: las actividades y reuniones sociales en domicilios particulares pueden desarrollarse actualmente con unsalvo en las zonas en alerta epidemiológica, como el AMBA (donde la única excepción son las visitas para la asistencia de personas que requieran cuidados especiales). Eso se mantendría tal cual. Respecto de las reuniones al aire libre en espacios públicos hoy solo se permiten encuentros de hasta 10 personas. Está en análisis poner alguna limitación a ese punto, ya que los fines de semana se repiten las aglomeraciones en parques y áreas públicas en la Capital y el Gran Buenos Aires.en los lugares de alto riesgo seguirán suspendidas las actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas; la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas; y la actividad en cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines, salvo que funcionen al aire libre.a nivel nacional seguirían prohibidos en lugares cerrados (gimnasios, canchas techadas) y habrá limitaciones cuando se ejerciten al aire libre. Hay mucha discusión respecto del fútbol profesional, sobre todo a partir de la crisis de contagios que vive River Plate. La intención del Gobierno es que termine la Copa de la Liga (de acá a dos semanas) y que se celebre en el país como está previsto la Copa América de selecciones, en junio.se mantendrán suspendidos en todo el territorio nacional los viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, de estudio, para competencias deportivas no oficiales, de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales.: los mayores de 60 años y aquellos que presenten enfermedades que pueden agravar un cuadro de coronavirus seguirán exceptuados de concurrir a sus lugares de trabajo. Es una de las medidas que rige para todo el país. Sobre este punto, desde el Gobierno aclaran: “Los trabajadores y las trabajadoras del sector privado que fueran dispensados o dispensadas del deber de asistencia al lugar de trabajo recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los empleadores y las empleadoras deberán continuar efectuando sobre la remuneración imponible habitual los aportes personales y las contribuciones patronales correspondientes a la Obra Social y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.esta restricción rige hasta el 21 de mayo y está previsto extenderla en la próxima etapa de restricciones.