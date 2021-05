El Senado tratará este jueves el proyecto de Emergencia Covid del Ejecutivo

El Senado de la Nación volverá a reunirse este jueves a las 14 en sesión pública especial para tratar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para establecer criterios básicos epidemiológicos para combatir la pandemia de coronavirus.



El texto del proyecto de Emergencia Covid establece coeficientes para definir la situación de "Bajo Riesgo", "Mediano Riesgo" o "Alto Riesgo" epidemiológico y sanitario.



La iniciativa, según lo previsto, será aprobada gracias a la amplia mayoría que posee el bloque oficialista del Frente de Todos, pese a que algunos de sus aliados, como Juntos Somos Río Negro, y la oposición de Juntos por el Cambio votarán en contra.



El plan es que, una vez aprobado, el proyecto sea girado a la Cámara de Diputados para una rápida sanción ya que debería comenzar a regir antes del 22 de mayo, cuando pierde vigencia el último Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente Alberto Fernández, que estableció nuevas restricciones para todo el país en las últimas tres semanas.



Desde el oficialismo, adelantaron que podrían introducirle una serie de modificaciones para evitar que sea recurrida ante la Justicia, como ocurrió con el DNU que la Corte declaró inconstitucional y que preveía la clausura de las clases presenciales.



En ese sentido, podrían cambiar el sentido del artículo 21 que hace mención a la suspensión de la actividad escolar cuando un distrito se encuentre en "situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria", punto que generó resquemor en Juntos por el Cambio.



En Diputados, el oficialismo deberá negociar para asegurarse los votos. Esta semana, tanto los cuatro diputados de Córdoba Federal que responden a Juan Schiaretti, como los dos legisladores del Frente de Izquierda anunciaron que no acompañarán la iniciativa y se suman así a los tres de Consenso Federal y a Juntos por el Cambio.



"No entendemos cuál es el sentido de este proyecto, que no sea contradecir lo que ya la Corte Suprema de Justicia dijo hace pocos días al respecto", señaló el jueves Carlos Gutiérrez, titular del bloque cordobés.



En tanto, en el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo de José Luis Ramón acompañarían la iniciativa, aunque condicionaron su apoyo a la incorporación de modificaciones al proyecto.



Sin embargo, hay dudas sobre lo que hará el rionegrino Luis Di Giácomo, si se toma como referencia que el senador Alberto Weretilneck, quien pertenece al mismo espacio político (Juntos Somos Río Negro), adelantó su negativa.



En el temario del jueves, el Senado también incluyó un proyecto del senador del Frente de Todos, José Mayans, para establecer un Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina.