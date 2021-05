Construirán dos edificios escolares en Victoria: "Son fruto del compromiso"

"Estas obras son fruto del compromiso de cumplir con la palabra empeñada y mejorará las condiciones de vida", indicó la vicegobernadora Laura StrattaLa vicegobernadora de la provincia encabezó el acto de apertura de sobres de la licitación del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº14 "Malvinas Argentinas", y también la refacción y puesta en valor de la Escuela Nº47 "Bernardino Rivadavia" de nivel primario. Además, se hizo entrega del decreto de licitación para la construcción de un edificio para el Sector Pedagógico y de Producción en el Anexo de la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Dr. Pedro Radio".La presidenta del Senado entrerriano encabezó la apertura de sobres de la licitación del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº14 "Malvinas Argentinas", y también la refacción y puesta en valor de la Escuela Nº47 "Bernardino Rivadavia" de nivel primario, obras que preservarán el el arbolado existente en el lugar. Se trata de una importante inversión que supera los 100 millones de pesos. Además, se hizo entrega del decreto de licitación para la construcción de un edificio para el Sector Pedagógico y de Producción en el Anexo de la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Dr. Pedro Radio", con un presupuesto de 134,8 millones de pesos."Estas obras tienen que ver con la voluntad y el compromiso asumido por el gobernador Gustavo Bordet de cumplir con la palabra, de mejorar las condiciones de vida, de escuchar las demandas de cada una de nuestras comunidades a lo largo y a lo ancho de la provincia", subrayó Stratta.Al referirse al proceso transitado junto a la comunidad educativa, indicó: "Siempre digo que la política repara y transforma, pero para hacerlo primero tiene que escuchar a la comunidad, y por eso es tan importante venir aquí en cada etapa de éstas".Luego destacó el trabajo coordinado entre los gobiernos nacional, provincial y municipal, junto a las instituciones y las comunidades educativas. "Trabajar en equipo es un ejercicio", expresó la vicegobernadora tras agradecer a todas y a todos los actores involucrados en este proceso de trabajo "para darle forma y avanzar en estos proyectos".En otro tramo de su discurso, Stratta habló de la importancia de la obra pública como generadora de trabajo genuino y dinamizadora de la economía. "La educación y el trabajo son los grandes ordenadores que tiene nuestra sociedad, y en un contexto de pandemia como el que nos toca atravesar, priorizamos la vida y la salud, pero no detenemos la marcha y seguimos transformando, trabajando articulada y responsablemente", resaltó tras añadir: "Nuestro rol es hacer y transformar y hoy estamos haciendo", indicó.La apertura de las ofertas de la licitación se realizó este martes en el patio de una de la escuela 47. Participaron el senador provincial por el departamento Victoria, Gastón Bagnat; la diputada provincial por Victoria Gracia Jaroslavsky; el ministro de Planeamiento Infraestructura y Servicios Marcelo Richard, el coordinador General Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Cristian Treppo; el presidente CGE, Martín Müller; el jefe de la Zonal de Arquitectura de Victoria, Gastón Gabriel; la directora Departamental de Escuelas, Claudia Pereyra; concejalas, concejales, funcionarios municipales y comunidad educativa.El ministro Richard, indicó: "Llegamos a este acto de apertura luego de las gestiones encabezadas por el gobernador Gustavo Bordet ante el ministerio de Educación de la Nación para conseguir los recursos que pongan de pie al establecimiento". Y agregó: "Así nos permitirá asignar recursos provinciales para otros proyectos que buscan plasmar dentro de la ciudad, tales los casos de las escuelas Osvaldo Magnasco y Pedro Radío".A su turno, el intendente de Victoria Domingo Maiocco se manifestó contento y celebró el acto de apertura de licitación destacando la importancia de invertir en educación. "Qué importante es hablar de inversión en educación y que hoy se vea reflejado en la realidad", dijo el jefe comunal.Durante el acto también hicieron uso de la palabra, la directora de la Escuela Primaria Escuela Nº47 "Bernardino Rivadavia", Rosa Méndez, y la rectora de la Escuela Secundaria Nº14 "Malvinas Argentinas", Irma Jorge, ambas se manifestaron emocionadas y agradecidas por este proyecto que "después de tanto tiempo hoy es una realidad".Luego, la vicegobernadora Laura Stratta se trasladó hasta la E.E.T. N°1 "Dr. Pedro Radio". Allí, junto a funcionarios provinciales y municipales, le entregó a Mabel Risoglio, rectora del establecimiento educativo, y a Laura Traverso, vicerrectora, el Decreto Nº 1054 de licitación de obras para la construcción del Sector Pedagógico y de Producción en Anexo de dicha escuela, que tendrá un presupuesto cercano a los 135 millones de pesos."Es una enorme alegría para mí llegar a esta instancia. Esto era una deuda pendiente, cada vez que iba a la escuela, que es tan importante para el perfil de nuestra comunidad, me preguntaba cómo podía ser que no tuviera un edificio y una infraestructura que la cobije", señaló Stratta. El proyecto, que inicialmente era la construcción de algunas aulas, se plasmó luego en un edificio que es el primero de la provincia que se desarrolla junto con con el Ministerio de Agricultura de la Nación para que cumpla con las disposiciones del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) para la faena de animales."Se demoró un poco, pero llegamos con un proyecto más grande, que contempla lo que sucede con producción y educación. Entiendo que es muy importante poder cumplir con la palabra empeñada en este sentido, y más aún en la educación, que es un pilar de nuestra sociedad", agregó la vicegobernadora.Se trata de un edificio de 750 metros cuadrados, en dos áreas: la educativa y la de faena y producción. Para este establecimiento educativo se formuló un proyecto donde se reconocen tres sectores dentro del planteo. Se propone un ingreso semicubierto que articula el sector de aulas y el correspondiente al salón de usos múltiples. Los mismos se implantan sobre el frente del terreno, ubicando un sector destinado a la elaboración de productos relacionados con la orientación educativa en relación directa con las áreas de trabajo.