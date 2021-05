Fernández habló del precio de la carne y de las restricciones por la pandemia

Economía Productores evalúan medidas ante la suspensión de las exportaciones de carne

El presidente Alberto Fernández afirmó que "nos tiene que doler el número de 500 muertos diarios" por coronavirus y señaló que no hubiera querido "restringir la circulación, pero no hay otro modo que no sea ese" para combatir la pandemia.Fernández dijo que "no podemos seguir viendo cómo (el precio de) la carne crece sin ningún justificativo" y dijo que es necesario "poner en orden el mercado interno".Asimismo, consideró que "hay una actitud por parte del empresariado que es realmente incomprensible" en relación al aumento de los precios."Yo lo digo una, dos, tres veces pero es como que la prédica cae en saco roto", declaró y agregó: "La mejor solución que me ofrecen es que el Estado cobre menos impuestos".