El Gobierno nacional evalúa nuevas restricciones: a qué apuntarían las medidas

El gobierno nacional analiza nuevas restricciones para frenar el avance del coronavirus. Alarmado por lo la alta cantidad de contagios,de las medidas.Alberto Fernández deberá definirlo el próximo viernes, cuando vence el decreto de necesidad y urgencia.Así, en Casa Rosada ratifican que "se renovarán las vigentes" pero deslizan que probablemente haya nuevas medidas. Se apunta a reforzar la baja en la circulación y a acotar el margen para que no se generen reuniones sociales.para definir la existencia de distritos de "bajo riesgo", "mediano riesgo", "alto riesgo" y la situación de "alarma epidemiológica y sanitaria".Según confiaron cerca del jefe del Estado, hay, como Santa Fe, Córdoba y Mendoza. En las últimos 24 horas, se sumaron 28.680 nuevos contagios -fueron 23.694 nuevos casos, ya que 4986 son de la carga atrasada de Formosa- y 505 muertos.En el gobierno nacional están muy preocupados por los números diarios de contagios, algo que el Presidente hablará con los gobernadores en los próximos días.. Según contó el Presidente, "se observa una suerte de amesetamiento un poco por debajo, pero necesitamos bajar más".Por el momento, la idea es que no haya cambios respecto a las escuelas.Otro punto que mantendrá el próximo DNU es la"focalizadas, transitorias y de alcance local, con el fin de prevenir y contener los contagios de Covid-19".Según la clasificación epidemiológica que publica el Ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, hoy no hay prácticamente provincias sin distritos en estado de alarma además de la Ciudad y los 40 municipios que integran el Gran Buenos Aires."La situación es muy delicada", describió un funcionario con despacho en la Casa Rosada.Los próximos días será clave para la definición. Es que además de los números,, algo que, en los últimos meses, no logró."Se va a analizar lo que resta de esta semana y primero veremos qué medidas toman desde los distritos, porque hay algunas provincias, como Córdoba, Santa Fe y Neuquén que ya anunciaron restricciones, pero", explicó un funcionario con despacho a metros del Presidente.Al mismo tiempo, para cortar con el relajamiento social por fuera de las actividades laborales, surge una medida alternativa en evaluación, que ya se discutió semanas atrás, pero que finalmente no tuvo consenso en el Gobierno: un "lockdown" o