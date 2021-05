Tarjeta Alimentar: "Acompaña lo que ya se hace en Entre Ríos", dijo Paira

El gobierno nacional, junto con las provincias, trabajan en brindar una mayor ayuda económica a sectores vulnerables.Marisa Paira, Ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, expresó al programa, de, que “hay una decisión de reforzar la ayuda en la política alimentaria para los que más lo necesitan, debido a la situación que atravesamos”.En ese sentido, se refirió a la ampliación de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, que ahora incluye a niños y niñas de hasta 14 años inclusive. “Las madres de siete hijos ingresan. No tienen tarjeta, pero lo van a cobrar por el mismo modo que cobran la Asignación. Quien cobra la AUH hoy y no tiene la tarjeta alimentar, lo van a percibir con la Asignación. El que tiene la tarjeta lo percibe en la tarjeta”, dijo. Aún no se confirmó la fecha de pago, pero podría ser en los próximos días.“La gente debe saber que no tiene que tramitar nada. Esto surge del cruce de datos con ANSES. En la provincia tenemos alrededor de 45 mil tarjetas Alimentar. Estamos esperando cómo se da el incremento y cuántas se suman”, agregó.Al respecto, opinó que “este esfuerzo que se hace acompaña las otras políticas que se hacen en la provincia. Se trabaja en los comedores escolares con los módulos de alimentos y las copas de leche, que se siguen sosteniendo. Se apoya a los comedores comunitarios en toda la provincia. Hemos fortalecido la presencia en el territorio. La situación epidemiológica difiere según la localidad y la focalización del eje alimentario fue por ahí. También focalizamos en el eje del trabajo”.“Tuvimos un crecimiento de la cantidad de gente que va a comedores. La Tarjeta Alimentar va a cubrir un alto sector de la población, se refuerza la asistencia que ya se viene cubriendo desde los comedores escolares. Tenemos más de 600 comedores comunitarios en Entre Ríos, que también reciben apoyo de nación”, informó.Y aseguró: “la realidad preocupa, seguimos los datos, pero todo el tiempo buscamos acompañar a la gente y ayudarla”.Sobre la Tarjeta de Riesgo Social, explicó que “se está estudiando un incremento de lo que tengamos del cruce con la Alimentar. Se hizo también un refuerzo para la Tarjeta de Riesgo Social de mayores de 70 años. También hay una para población celíaca. Se puede tramitar en los municipios o a través de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias que depende del Ministerio de Desarrollo Social”.Confirmó que “está para anunciarse un aumento en beneficiarios de la Ley 4035”.