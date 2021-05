El viernes vence el DNU y evalúan las restricciones que regirán luego en el país

Mientras en el Congreso avanza el debate del proyecto de ley que establece criterios epidemiológicos para gestionar las restricciones que deben tomarse según la situación sanitaria de cada jurisdicción, las restricciones fijadas en el país a través de un DNU concluirán el viernes. En medio de la alta cifra de contagios, las autoridades deberán definir qué medidas adoptar desde el próximo sábado. El Gobierno prevé como mínimo una prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia que estableció nuevas restricciones hace tres semanas y vence el 21 de mayo. Aunque, no se descarta un endurecimiento de las medidas.Los resultados de las últimas restricciones tomadas por el presidente Alberto Fernández parecieron desacelerar los contagios en la región metropolitana del AMBA, aunque el alivio duró poco. Otra vez, la curva de contagios empezó a ascender tanto en la provincia de Buenos Aires, la ciudad y hasta en el interior del país.En la última jornada, Córdoba superó a CABA en cantidad de positivos. Santa Fe y Tucumán también presentaron una suba considerable. San Luis y Neuquén anunciaron la suspensión de las clases para intentar frenar esta nueva escalada de contagios. En el otro extremo, algunos distritos mantienen su reticencia a tomar nuevas restricciones como en la ciudad de Buenos Aires, donde la máxima es no cerrar las escuelas.“El AMBA dejó de bajar, CABA empezó a crecer hace varios días y el Gran Buenos Aires dejó de bajar. A esto se suma que la pendiente de crecimiento del interior del país es muy similar a la de marzo y abril en la región metropolitana.”, opinó el senador por Corrientes Martín Barrionuevo, en diálogo con Radio10.Según el legislador, la única ventaja que tuvieron las provincias es que el pico de contagios de esta segunda ola golpeó un poco más tarde que en el AMBA, lo que permitió avanzar un poco más con la vacunación. Algo que de todas maneras no es suficiente para evitar un colapso sanitario.“Las provincias van a tener que tomar medidas en serio como se tomaron en el AMBA, como hizo el Presidente”, agregó el senador que puso de ejemplo a su provincia: “En mayo del año pasado no llegábamos a los 20 caso diarios, hoy la media está en 300”.Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak pidióque se vio en las últimas horas.Para el funcionario, parece "cada vez más lógico tomar una" cuando finalicen las medidas vigentes este viernes 21 de mayo. Desde su cuenta de Twitter, Kreplak señaló que "volvió a subir el promedio semanal de casos y la situación es crítica en todo el territorio bonaerense".Si bien aclaró que la vacunación “está dando excelentes resultados” y es la única salida a la pandemia pidió no relajarse y seguir extremando cuidados. “Pareciera cada vez más lógico tomar una medida de cuidado más fuerte, por un tiempo más acotado, para terminar de vacunar y preservar el sistema de salud", dijo por último el viceministro bonaerense, dando a conocer el posible rumbo de la provincia post 21.Con más de 70.000 muertos, el total acumulado desde que comenzó la pandemia, los especialistas que asesoran al Gobierno se mostraron a favor de tomar medidas urgentes para evitar contener la escalada. El infectólogo Luis Cámera, por ejemplo, opinó que esta semana “va a ser dura” por el aumento sostenido de casos que se renovó en mayo. “El comportamiento de la gente en las primeras restricciones era mejor, y ahora vemos complicaciones inclusive en el tránsito”, dijo en declaraciones a la radio La Red.En la misma línea, Eduardo López, del hospital Gutiérrez, pidió