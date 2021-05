Carrió, dura contra Macri: “Líder se nace, no se hace”

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó al ex presidente Mauricio Macri por haber recibido la vacuna contra el coronavirus en Miami, y puso en duda de que sea un "líder de convicciones y de principios".



"Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo", aseguró.



Luego amplió: "Lo que digo es que vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras. Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos".



En este sentido, mencionó al ex mandatario radical Raúl Alfonsín, de que quien recordó que "se bajó de la presidencia" en 1989, pese a lo cual conservó su liderazgo.



"Yo no soy nada. Soy Lilita, no tengo cargo y tengo que trabajar para vivir", afirmó.



En declaraciones a La Nación, Carrió admitió su distanciamiento de Macri, de quien dijo que no habla "hace mucho".



"Él cree que tiene que haber interna en todos lados. Yo creo lo opuesto, por el momento que vive la Nación, no porque le tenga miedo a una interna".



Consultada sobre un posible "segundo tiempo" de Macri, Carrió dijo que "nadie sabe en la Argentina lo que va a pasar mañana, ¿cómo alguien va a saber lo que va a pasar en tres años?".