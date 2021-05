"Las restricciones son muy necesarias" indicó Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que si el Congreso no sanciona la ley de emergencia Covid la "única alternativa" será que un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) "vuelva a poner en vigencia las restricciones" para mitigar los contagios de coronavirus.



"Si no está la ley, la única alternativa es que un DNU vuelva a poner en vigencia las restricciones, que son muy necesarias", afirmó Fernández.



El mandatario repasó que "en los lugares donde se cumplieron" las normas, como en el Gran Buenos Aires, "la caída de los casos fue más significativa" que en la Ciudad de Buenos Aires, donde "las clases siguieron y los controles fueron más relajados".



En declaraciones a C5N, Fernández dijo que "se observa una suerte de amesetamiento un poco por debajo, pero necesitamos bajar más" los casos.



Al respecto, destacó que "en muchos lugares que renegaron de los cierres tienen un crecimiento de casos singular", tras lo cual aclaró: "Quisiera que cada argentino entienda que no es que yo estoy empeñado que los chicos no vayan a clases, es más, estoy muy dolorido".



"Es mucho más efectivo dar las clases de modo presencial que por Zoom, todo eso lo entiendo" dijo, y señaló que lo que quiere que la sociedad comprenda es que "hoy en día las clases presenciales son un riesgo creciente".