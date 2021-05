Fernández sobre el FMI: "Quiero ponerme de acuerdo lo antes posible"

Alberto Fernández realizó este domingo una balance sobre su gira por Europa, a la que definió como "muy positiva", al tiempo que se refirió a la posibilidad de llegar a un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Interacional (FMI): "Quiero acordar con el Fondo cuanto antes, el problema es cómo".



En diálogo con el canal C5N, Fernández destacó los resultados de su visita al viejo continente, que incluyó visitas en Portugal, España, Francia e Italia, además de sendos encuentros con los mandatarios de esos países, con la titular del FMI, Kristalina Goergieva, y con el Papa Francisco, en el Vaticano.



"La gira por Europa fue positiva. Logramos aquellos que nos propusimos, que era pedirle a Europa que prestara atención a lo que estaba pasando en la negociación con el FMI, pedirle que nos acompañen en aquello que nos preocupa, que es buscar más tiempo en los plazos de pago", explicó el mandatario en la entrevista.



En este sentido, el Presidente remarcó que cosechar apoyos europeos es crucial, ya que la decisión de cerrar un acuerdo o no con el FMI no depende de Georgieva exclusivamente, sino del Board del organismo, integrado por esos países.



"Esto no termina en la decisión de Georgieva, eso lo decide el Board del FMI. Eso exige que todos estos países nos acompañen. Nos quedó pendiente la charla con Merkel, que por razones de pandemia nos pidió que no viajemos. Quedamos en hablar la semana entrante. Sí pude cenar con el ministro de economía de Alemania. Le planteé nuestras inquietudes y lo vi muy comprensivo y muy atento", analizó.



Además, admitió que en la mesa de negociación está en discusión los plazos para pagar el crédito que tomó el gobierno de Mauricio Macri. “La discusión de los plazos va a llevar tiempo”, admitió al tiempo que el problema de “las sobretasas se van a arreglar”.



Por otra parte, el Presidente dijo que en su reunión con John Kerry, enviado de EEUU para el Clima en Europa, le pidió que se levanten los bloqueos sobre Cuba y Venezuela, ya que, en medio de la pandemia, se trata de un tema de "humanidad".



Y añadió: "En un mundo en pandemia, sostener situaciones de bloqueo como ocurren en Cuba y Venezuela es deshumano. No se puede sostener una cosa de esa naturaleza. yo planteé la necesidad de que ese bloqueo termine, esencialmente por razones humanitarias".



Por último, el mandatario se refirió a la situación nacional y al aumento de precios de los últimos meses: "Vengo muy decidido a ocuparme del tema y a poner las cosas en orden. Intenté el diálogo, conversar, pero vamos a ver. Esta semana vamos a ir tomando decisiones para que esto pare. El esfuerzo que hacen los argentinos no se puede convertir en un abuso". Ámbito.