Se publicó el llamado de licitación para el acceso a Don Cristóbal Segundo

Las tareas se realizarán a través de un financiamiento de Vialidad Nacional gestionado por el gobernador Gustavo Bordet y apuntan a beneficiar al sector productivo de la región. El presupuesto oficial supera los 749 millones de pesos y las propuestas se conocerán el 4 de junio, a las 13, en el Salón de los Gobernadores en Casa de Gobierno.



En relación a la obra, se rehabilitará el ingreso a Don Cristóbal Segundo en el tramo comprendido entre la ruta provincial 32 y la localidad mencionada. Además, comprenderá la reconstrucción de calzada y obras de arte.



Sobre ese tema, la senadora provincial Flavia Maidana, al referirse a la importancia de las tareas, dijo: “Es una obra muy esperada y necesaria para la zona, es una traza productiva y sobre la vera se encuentran distintas empresas y además me han manifestado el interés de instalarse otras que sin dudas reforzaran el sector productivo”, a lo que agregó: “También se encuentra una escuela agrotécnica con una destacada matricula de alumnos y claramente con esta rehabilitación se facilitará el traslado de muchas juntas de gobierno hacia la capital provincial”:



En otro orden de temas, la legisladora apuntó: “Esto ha sido un compromiso que inició el año pasado el gobernador Gustavo Bordet y hoy ya estamos a pocos días de conocer las ofertas económicas para llevar adelante esta obra que se dará gracias al esfuerzo de la provincia para beneficio de vecinos y productores del departamento”.



Maidana resaltó el compromiso de Vialidad provincial y el trabajo articulado para planificar mejoras de caminos rurales. "Nuestro departamento presenta muchos kilómetros y requieren mantenimiento. También, se ha gestionado el mejoramiento del ripio en un tramo de la ruta provincial 34, desde la ruta nacional 12 hasta los puentes de Don Cristóbal y se apunta a una ampliación de obra desde los enlaces viales hasta la unión de la ruta provincial 35 que sale a Don Cristóbal Primero”, concluyó.



Memoria descriptiva



La localidad de Don Cristóbal Segundo se encuentra ubicada en el centro-oeste de la provincia de Entre Ríos y su acceso en la ruta provincial 32 está situado a 2,5 km de la localidad de Seguí. Actualmente el acceso a la localidad se encuentra pavimentado pero requiere una repavimentación de todo el tramo, en una longitud de 17950 metros. El tramo de intervención se encuentra entre las progresivas 50 y la progresiva 18000. El inicio del proyecto está ubicado en la progresiva 50, medido a lo largo de la traza del acceso y a partir del eje de la ruta provincial 32.



El proyecto prevé el reciclado del pavimento asfáltico y parte de la base calcárea existente en toda la longitud del tramo y en 0,25 m de profundidad, para conformar de esa manera la nueva sub base granular para luego construir sobre dicha capa el resto del paquete estructural acorde a las exigencias del tránsito actual. Sobre la capa conformada por el reciclado, se propone ejecutar una base calcárea cementada en 0,20 m de espesor y 7,80 m de ancho con el correspondiente riego de imprimación para luego ejecutar dos capas de mezcla bituminosa compuestas por una base asfáltica en 0,05 m de espesor y 7,40 m de ancho, más una carpeta asfáltica de 0,05 m de espesor y 7,30 m de ancho, previa colocación del riego de liga para cada una de estas últimas. En la progresiva 70, se encuentra un cruce a nivel con una vía de ferrocarril.



Para el mejoramiento de este cruce y protección del nuevo pavimento, se proyecta la construcción de losas de hormigón de 0,22 m de espesor en una longitud de 20 metros ubicadas respectivamente antes y después de éste elemento, previendo de esta manera su futura puesta en funcionamiento. Se construirán dársenas pavimentadas en las escuelas, boquillas, así como también carriles de aceleración y desaceleración para calles laterales y establecimientos.



Se prevé la construcción de obras de arte nuevas según necesidad y la reparación de las averiadas. También se construirán los muros de alas y los cabezales de todas las alcantarillas laterales. Como complemento desde el punto de vista hidráulico se dará intervención en las cunetas profundizando las mismas.



Los trabajos se completan con la ejecución de terraplenes con compactación especial para reposición de banquinas y taludes (a lo largo de todo el tramo debido al desnivel producido por los trabajos de reconstrucción); terraplenes sin compactación especial para accesos laterales y tapones; construcción de alcantarillas laterales y transversales; construcción de cordones protectores de bordes; colocación de barandas metálicas cincada para terraplenes; la ejecución del señalamiento horizontal y vertical; retiro de pretiles de Hº; retiro de columnas de iluminación; demoliciones varias; etc. También se ejecutará y pondrá en funcionamiento un sistema de iluminación en la zona urbana de la localidad para la escuela agrotécnica Nº49 “Crucero A.R.A. Gral. Belgrano” y en la intersección en el final del tramo.