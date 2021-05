Cafiero: “Volver al ferrocarril es volver a pensar en mejorar la conectividad”

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, inauguró esta mañana junto al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, un Dispositivo de Abordaje Territorial (DIAT), realizado en cogestión entre el Municipio de Rafaela y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).También pusieron en marcha un nuevo punto digital, para seguir fortaleciendo la construcción colectiva entre el gobierno nacional y los gobiernos locales en la disminución de la brecha digital, en un acto del que también formaron parte los ministros de Defensa, Agustín Rossi; de Transporte, Alexis Guerrera; el senador nacional, Roberto Mirabella; el intendente de Rafaela. Luis Castellano y las secretarias de SEDRONAR, Gabriela Torres, e Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero enfatizó:“Vinimos a reparar las deudas del macrismo, una gestión que le dio la espalda al pueblo. Lo que pasó esos 4 años no solo pasó en esta ciudad, sino en todo el país” y amplió: “creemos que las acciones de gobierno son para y por la gente, tenemos la ferviente convicción que el presidente nos guia en esa dirección”.Perotti puntualizó al respecto que “trabajar integradamente con nación, provincia y municipios es lo que nos hemos planteado y esto es la muestra de que lo estamos haciendo plenamente”. Y agregó: “El gobierno nacional se dedicó desde el inicio a recuperar esos 4 años perdidos, desde un lugar que les aporta capacitación a los jóvenes, además de tener un espacio cerca de casa donde hay aprendizaje e incorporación a la vida laboral”.“Es una alegría enorme ser parte de una gestión que se compromete de este modo. Nosotros no venimos a inventar nada, venimos a trabajar todos juntos” señaló, por su parte, Gabriela Torres.En ese sentido el intendente, Luis Castellano, recordó que “en 4 años del gobierno de Macri recibimos cero pesos cuando a la obra del DIAT le faltaba solo el 5 por ciento para ser terminada. Uno no entiende porque se corta un proceso que es clave en la vida social y comunitaria del país”.El Dispositivo de Abordaje Territorial está ubicado en la calle Dean Funes 1100, de la ciudad de Rafaela y permitirá continuar ampliando la Red Federal del SEDRONAR, a fin de seguir llegando a todos los puntos del país, con ayuda destinada a los jóvenes con consumos problemáticos. La SEDRONAR aporta al dispositivo 14 Fondos Estímulos que representan 4.200.000 pesos anuales, además del seguimiento técnico y la capacitación continua al equipo, y ya son 100 espacios nuevos de atención creados en todo el país durante la pandemia.Allí mismo funcionará el Punto Digital de Rafaela, con el armado de 3 áreas de aprendizaje con computadoras, cine con proyector, home theatre, cámara digital y de entretenimiento, con una inversión de 3.600.000 pesos.Posteriormente el ministro coordinador y el gobernador santafesino, realizaron una recorrida aérea de las obras de la ruta 34 e inauguraron el Taller Ferroviario de Pares Montados de San Cristóbal, que incorporaron tecnología y nueva infraestructura, y son unos de los más importantes de la traza del Belgrano.La misma pertenece al ramal cerealero, se ubica en la localidad homónima en Santa Fe y es exclusiva de la línea Belgrano Cargas. Por allí pasa aproximadamente el 60% de la carga que transporta el Belgrano desde el norte del país hacia los puertos de Santa Fe. La totalidad de las tareas de optimización de los talleres fueron por un total de más de 2.445.000 dólares.El jefe de Gabinete expresó que “poner en funcionamiento esto es muy gratificante para quienes hacemos política. Es como llegar a las metas, cumplirlas. Estas son las metas que uno quiere cumplir, lo palpable, que se genere trabajo, que el ramal vuelva a estar operativo, que las políticas públicas se realicen”. Recordó además que “esto no se hace con atajos ni con golpes de efecto, sino con inversión y generando oportunidades”. Y detalló en ese sentido:“Durante el gobierno anterior prometían lluvias de inversiones y llegaron tormentas de endeudamiento”.“Volver al ferrocarril es volver a pensar en mejorar la conectividad. Muchos de nuestros pueblos surgieron a partir de sus estaciones de tren. Esto de hoy habla de una mirada, de un proyecto político diferente”, recordó el gobernador santafesino, acotando que “lo que Santa Fe recibe, lo potencia y lo devuelve multiplicado y claramente es lo que estamos haciendo”.Rossi resaltó: “Todos vivimos lo que fue la caída del ferrocarril en la Argentina, lo que significó que muchas ciudades tuvieran complicaciones para su desarrollo. Por eso esto es muy importante para la ciudad, no sólo por los nuevos puestos de trabajo, sino por el horizonte y las perspectivas de desarrollo y de futuro. Estos hechos son los que nos generan esperanza. Porque nadie nos puede quitar los sueños de un país grande, una patria justa y un pueblo feliz”, manifestó el titular de la cartera de Defensa.Por su parte, el ministro Guerrera acotó: “Trenes argentinos cargas es una empresa del Estado y está demostrando que es eficiente y que puede competir y que puede seguir creciendo” y amplió “nosotros venimos a abrir ramales, a profundizar y abrir puertos, a definir una estrategia de modernización del transporte en Argentina para posicionarla con una mirada a los próximos 30 años, para que sea más competitiva ante el resto del mundo””Este es el recuerdo de los cristobalenses y lo vamos a recuperar, por un taller de San Cristóbal cada vez más grande”, dijo el intendente local Horacio Pascual Rigo, destacando “la importancia de este transporte para la producción argentina”.Asimismo Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria, señaló que “hoy inauguramos una nave con maquinaria de última tecnología, donde poco tiempo atrás había un depósito de basura. Me emociona mucho saber que el gobierno ha destinado más partidas presupuestarias para el desarrollo ferroviario”.En una primera etapa, se sumó a la infraestructura un galpón lindero al taller de vagones de 1.500 metros cuadrados que estaba cedido al Municipio de la Ciudad. Dicha infraestructura cuenta con tres naves contiguas de las cuales se asignó una deellas para el proceso de mantenimiento de pares montados. En el proceso de puesta en funcionamiento se realizaron obras civiles para la instalación de las nuevas maquinarias lo que incluyó la construcción de fosas, pisos de hormigón, la reparación de techos, cerramientos y portones, entre otras.Al mismo tiempo que se realizó la instalación de las nuevas máquinas, también se implementó un puente grúa para el movimiento interno de los pares montados y un transformador principal para soportar el consumo energético de todo el taller y se trabajó sobre el piso para duplicar la capacidad productiva en reparaciones de vagones.Asimismo, en el marco del proyecto de rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas, financiado con fondos del tesoro nacional y créditos internacionales se renovaron 1.200 kilómetros y están en ejecución o adjudicación actualmente otros 500 kilómetros, lo que proyecta una renovación de un total de 1.700 kilómetros de vías en los próximos 3 años.También formó parte de las actividades la diputada nacional Vanesa Massetani y los ministros provinciales de Desarrollo Social Danilo Capitani; Gestión Pública, Marcos Corach; y de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna.