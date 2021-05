Varisco denunció a jueces de la Cámara Nacional de Casación por mal desempeño

La denuncia fue efectuada este jueves, con el patrocinio letrado de los abogados Miguel Ángel Cullen y Rubén Pagliotto, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra los jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal, Dres. Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, en el marco de la causa penal seguida contra Varisco “por graves irregularidades denunciadas que no trataron y por no haberse excusado, habiendo sido quienes diseñaron parte de la política judicial -según sus mismas palabras- y cuyos efectos deletéreos, fueron directamente sufridos por el ex intendente”.porque cuando presentamos la acusación hace ya más de un año, desconocíamos las vicisitudes sobre las”, explicó Cullen aal remarcar: “A lo largo del proceso en Paraná y en Casación, pusimos en tela de juicio que“Si a Casación plantemos esta persecución a través de organismos de inteligencia y Policía Federal que era comandada por la entonces ministra Patricia Bullrich, y que generaron un estado de sospecha absolutamente irreal para lograr luego la condena de Varisco, y, era su deber inexcusable excusarse en la Casación en la atención de nuestras quejas”, argumentó el abogado. Y recalcó: “No solo no se excusaron, sino que lo resolvieron tres días después de presentadas las breves notas, un paso procesal dentro del recurso casatorio; fue el 22 de diciembre siendo que no había ninguna urgencia por lo dramático de la fecha”.“Y en enero nos enteramos que Hornos iba permanentemente a Casa de Gobierno a diagramar la política judicial que lo que planteamos como política judicial de persecución. Después nos enteramos que también Borinsky, que eran los dos integrantes de la Sala Nº4 de fallaron en este recurso, también hacía lo mismo.explicó Cullen al destacar quePara Cullen, “debe anularse el fallo casatorio e integrarse un nuevo tribunal y tratar el recurso de casación con un tribunal imparcial; pedimos que quien decidan estén descontaminados de todo prejuicio”.En la oportunidad, el abogado patrocinador de Varisco anticipó que acudirán a la Corte Suprema de Justicia, de forma directa, “ante la absoluta desprotección, porque fuimos a buscar una persona imparcial para denunciar un hecho de persecución, y resulta que“La serie de vulneraciones de derecho que ocurrieron durante el proceso, la sentencia y la etapa de Casación, nos habilitan a acudir a organismos internacionales y hasta allí iremos si no tenemos eco en la Corte”, adelantó al respecto.Y adelantó la presentación de unay que investiga el accionar de las agencias de inteligencia de la Nación “porque muchas de las falencias que denunciamos durante el proceso, la sentencia y la etapa de Casación tienen su origen en el”.