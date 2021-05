Presentan proyecto "Zonas Frías" para bajar tarifas de gas en algunas provincias

El bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley sobre "Zonas Frías" que busca bajar hasta 50% las tarifas de gas en más de 50 municipios bonaerenses, de Mendoza, San Juan, San Luis y Salta con temperaturas bajo cero en invierno. La iniciativa fue lanzada este jueves en un acto encabezado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa y el titular del bloque oficialista, Máximo Kirchner.Según sus promotores, el proyecto da respuesta a una demanda histórica de parte de asociaciones de defensa al consumidor, usuarios de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y más de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires que se suman al beneficio que ya tiene la región patagónica.De ser aprobado en el Congreso, el proyecto implica una disminución del 30% y 50% sobre las facturas de gas correspondiente para usuarios residenciales, dependiendo su situación de mayor o menor vulnerabilidad. "Es un alivio para un gran sector de la población en varias provincias argentinas", comentaron fuentes oficiales.El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, celebró la tarea conjunta de los bloques y que con este proyecto que tendrá trato prioritario "porque implica llevar alivio a los usuarios y usuarias de gas y eso genera un impacto directo en el bolsillo".Por su parte, Máximo Kirchner explicó que el proyecto “se trata de un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”. “Quienes desconocen la realidad de la Argentina y hablaban de veredas calefaccionadas o de que los argentinos y argentinas malgastaban el gas le hicieron un gran daño al poder adquisitivo de nuestro pueblo”, agregó.El proyecto fue presentado con la firma del presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, y resulta del trabajo entre legisladores y legisladoras de diferentes bloques que acordaron en conjunto el texto luego de analizar varias propuestas.Desde el Frente de Todos, Consenso Federal y Unidad y Equidad Federal plantearon que se trata de un alivio para los habitantes de los territorios incluidos que desde hace décadas piden este reconocimiento. Además, destacaron que se potencia el acceso de nuevos usuarios que de otro modo no podrían ingresar al sistema.Legisladores de los bloques que trabajaron en la elaboración del proyecto de Ley, Liliana Schwindt y Jimena López (PBA FdT), "Topo" Rodríguez (Consenso Federal PBA) y José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal Mendoza) valoraron la posibilidad de presentar de manera conjunta esta iniciativa que responde a un pedido de hace años que durante la gestión de Cambiemos fue absolutamente desoída por las autoridades y el Parlamento.- Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo;- Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a CUATRO (4) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil;- Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social;- Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a CUATRO (4) Salarios Mínimos Vitales y Móviles;- Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en TRES (3) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil;- Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo;- Electrodependientes, beneficiarios de la Ley Nº 27.351;- Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley Nº 26.844);- Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza;- Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.- Respecto del resto de las usuarias y usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.