Vizzotti ya piensa en las vacunas del año próximo: cómo continúan negociaciones

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que la confirmación de la llegada de cerca de 4 millones de dosis de AstraZeneca permitirá ganar mayor "capilaridad" al plan de vacunación contra el coronavirus y señaló que el gobierno de Alberto Fernández no sólo trabaja para conseguir más fármacos para los próximos meses, sino que ya lo hace pensando en 2022.



En una entrevista con Télam y con otros medios nacionales, la titular de la cartera sanitaria brindó detalles sobre la situación epidemiológica nacional y la continuidad de las medidas para contener la pandemia, entre ellas, el presente y futuro de la campaña de vacunación.



Respecto a las negociaciones, dijo que se continúa trabajando con todas las empresas farmacéuticas y con el mecanismo Covax, desmintió que se haya negociado para conseguir dosis de la "Sputnik light" y confirmó que ya se está "pensando en el año que viene".



Las imágenes del fin de las etapas de confinamiento europeo son un espejo que adelanta unos meses pero que, desde la percepción de los funcionarios sanitarios, debe mirarse con cuidado, ya que la Covid-19 ha planteado escenarios "dinámicos" y ha recrudecido después de las temporadas estivales.



Es por eso que la planificación ya mira al año que viene, no sólo implica gestiones con farmacéuticas ya contratadas, sino que se buscan nuevas vacunas "que están en fase 3 y de segunda generación", indicó la funcionaria. Tercera ola Respecto de la pandemia, en el ministerio entienden que la de abril "fue, en algún sentido, una 'tercera ola'" de coronavirus".



"Después del aumento que vimos en el verano hubo un aumento exponencial de casos que tensionó muy rápido el sistema y se tomaron medidas en dos etapas. Ahora se detuvo el crecimiento de casos, pero todavía tenemos tensión en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y en provincias en las que no teníamos grandes complicaciones como La Pampa, Catamarca y Formosa", explicó Vizzotti.



Según los datos que maneja el Ministerio, con un sistema robustecido en el que se sigue trabajando "cotidianamente" se pudo "dar respuesta" pero, para la ministra, "no se llegó a dimensionar el riesgo" que se alcanzó en las últimas semanas del mes pasado. La campaña de vacunación Acompañada en la entrevista por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, la funcionaria se explayó sobre detalles de la campaña de vacunación, se refirió a los diversos "cuellos de botella" que se han registrado y señaló los desafíos logísticos que implicará la llegada de muchas dosis.



Vizzotti confirmó que los cerca de 4 millones de vacunas de AstraZeneca y la Universidad de Oxford son aquellos que habían sido derivados originalmente desde México a Estados Unidos, que el contrato firmado con la farmacéutica anglo-sueca "incluye el traslado" y estimó que, gracias ese envío, se podría alcanzar a toda la población objetivo "a fines de junio".



"Vienen en frascos multidosis, que se conservan con temperaturas de 2 a 8 grados. Esto va a permitir ganar mucho en capilaridad. Hasta ahora, el foco estaba en los centros urbanos, en los que hay más circulación viral. Pero ahora se va poder ir de la lógica en la que las personas se acercan a la vacuna a la de la vacuna que se acerca a la persona", precisó.



En ese sentido, se explicó que paralelamente se "está estimulando a las provincias" para ir "a buscar a las personas que están en los grupos que ya están recibiendo las dosis pero no tienen capacidad tecnológica para inscribirse o tienen dudas".



El Ministerio sostiene que las vacunas están teniendo los "primeros impactos en internaciones y mortalidad" y señalan que las estadísticas ya marcan que sólo el 5,4% de los que están siendo tratados en terapia recibieron una dosis y cerca del 1% el esquema completo con dos dosis.



Vizzotti hizo también referencia a los desafíos logísticos que impone la llegada de cada partida, afirmó que se trabaja "en turnos, durante las 24 horas" para que el proceso de aduanas sea rápido pero siguiendo los controles necesarios.



Por ejemplo, dentro del millón de Sputnik V que tocaron la pista del Aeropuerto de Ezeiza esta semana, hay 300 mil que provienen de una nueva planta de producción que "necesita ser aprobada por Anmat" y 700 mil tienen un nuevo formato de certificación que suma nuevos datos a los que se brindaban con anterioridad, pero que también deben ser "homologados" y controlados.



Aunque defendió la idea de un "stock estratégico" en manos del Ministerio, la funcionaria desmintió que se retengan vacunas más tiempo del necesario.



Télam.