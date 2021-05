Bordet repasó obras con Katopodis: dispondrán un hospital modular en Santa Elena

Obras hídricas y de saneamiento

"Estamos avanzando en frentes simultáneos de obra pública junto al gobierno nacional para sostener el empleo, dinamizar la economía y fortalecer la infraestructura vial, sanitaria y de agua potable en toda la provincia", expresó el gobernador Gustavo Bordet al acordar con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis,El mandatario, acompañado por el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, y el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, mantuvo un encuentro en Buenos Aires con el ministro nacional y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill.Tras la reunión, Bordet precisó que "estuvimos supervisando la marcha de la obra pública en la provincia, que después de haber estado prácticamente inmovilizada durante cuatro años de la gestión anterior, no sólo que se ha recomenzado con mucho ritmo, sino que se han agregado una gran cantidad de obras nuevas, muchas en ejecución, otras en proceso licitatorio y otras en proyecto para aprobarse".Por otra parte, informó que le presentaron al ministro el proyecto para la construcción de un hospital modular en Santa Elena, queAsí como en Colón, también se hará en esa ciudad, lo cual es importante porque necesitamos en la costa del Paraná tener un hospital modular de las mismas características".Agregó que, que fue parado y tuvimos que realizar con fondos provinciales la tercera etapa. Esta última la hará el gobierno nacional".Además,que vienen desarrollándose con mucha velocidad"."Ha sido una reunión altamente positiva, porque, lo que por un lado genera satisfacción de las demandas de los vecinos, mejora la calidad de vida; pero también es un generador de empleo en el sector de la construcción que es un gran dinamizador de nuestra economía", finalizó el mandatario.Por su parte, el titular del Enohsa, Enrique Cresto, afirmó que "estamos en una etapa de transformación de la provincia de Entre Ríos".Señaló que con los funcionarios nacionales "hablamos del, en particular en obras de agua y saneamiento, pasamos de tener dos obras a más de 200. En obras públicas, de haber cuatro o cinco obras de Nación, a tener más de 150 en ejecución, entre el Programa Argentina I y Argentina Hace II"."Lo importante es que son obras en toda la provincia, no solamente en las ciudades más grandes, sino en las 53 comunas, los 83 municipios y ahora también con un trabajo para abordar en las juntas de gobierno para que también puedan tener obras públicas y de agua y saneamiento", acotó.En el caso de las juntas de gobierno precisó que se abordará en los próximos días entre funcionarios del Enohsa y la provincia "un programa integral con todas las juntas de gobierno que no tienen la personería jurídica para recibir un programa de Nación directamente, pero se va a articular a través de la provincia para que cada una pueda tener las obras"."Además de lo que tiene que ver con agua y saneamiento, es decir perforaciones, redes de agua, tanques, cloacas, conexiones, núcleos húmedos, también incluirá la infraestructura que permita que quienes nacen en la juntas no tengan que emigrar. Es una decisión del gobernador trabajar en todo el territorio de la provincia, así que estamos abocados a eso", añadió.En tanto, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, dijo que la idea del encuentro fue "revisar la agenda de la obra pública que se está desarrollando en la provincia, que es histórica, articulando con el gobierno nacional y teniendo a todo el Ministerio de Obras Públicas de la Nación prácticamente trabajando en conjunto con el equipo de la provincia".Respecto a las juntas de gobierno, adelantó que "ya tenemos firmado un convenio aprobando 20 obras para desarrollar en 20 juntas; y otras 25 que estarían aprobándose en la próxima semana"."Esto es un trabajo articulado pero que va a dar solución inmediata a las distintas localidades pequeñas, más allá del resto de la obra públicas que tiene que ver con infraestructura sanitaria, de agua y saneamiento hídrico, que también requiere la participación del gobierno nacional", apuntó.Finalmente, resumió que "en esta reunión no solamente revisamos las obras que estamos ejecutando y próximas a ejecutar, sino también estuvimos priorizando algunas para la agenda 2021-2022".