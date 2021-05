Fernández dijo que el Papa expresó "su idea de apoyarnos en todo lo que pueda"

Política Alberto Fernández se reunió a solas con el papa Francisco en el Vaticano

"Hablamos de todos los problemas que aquejan al mundo y la Argentina. Como siempre él con su gran predisposición para ayudarnos. Le comenté lo que estábamos haciendo, cómo avanzamos en las negociaciones y él, como siempre hace, me expresó su idea de apoyarnos en todo lo que pueda", dijo Alberto Fernández en declaraciones a la prensa argentina que cubre la gira por Europa."Fue un muy lindo encuentro; hacía un tiempo que no lo veía y reencontrarlo fue muy grato para mí", completó el mandatario.Asimismo, relató que le comentó cómo están "avanzando en las negociaciones" con los organismos internacionales de crédito para refinanciar la deuda argentina y contó: "Como siempre hace, me expresó su idea de apoyarnos en todo".Finalmente, ante una consulta, afirmó que le reiteró su invitación al Papa para que visite la Argentina, pero aclaró: "Eso es una decisión de él".