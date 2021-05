Médicos autoconvocados se manifestaron en reclamo de recomposición salarial

Un grupo de médicos autoconvocados, que prestan servicios en los hospitales San Martín, San Roque y centros de salud de Paraná, se manifestaron este miércoles frente a Casa de Gobierno en reclamo de recomposición salarial.“Estamos no felices porque estamos acá y no en el quirófano haciendo lo que tendríamos que hacer. Tener que salir a la calle no es una situación feliz para los médicos”, indicó ael Dr. Joaquín Meresman al manifestar la disconformidad del sector por la situación salarial, “la que se agravó con la pandemia y quedó más expuesto lo precario del sistema de salud”.“Se reforzó el sistema de salud, pero no el recurso humano. Se compraron camas y respiradores, pero al recurso humano se lo dejó de lado. Hace un año y medio pedimos que se nos escuche y no hemos tenido respuesta, nuestra situación no mejoró en nada”, apuntó el especialista.Los profesionales médicos se mostraron disconformes con el acuerdo paritario que cerraron el gobierno y los gremios estatales “porque no cubre la inflación del año pasado, ni mucho menos la de este, sobre salarios que ya eran muy pobres antes de la pandemia y hoy son humillantes”. “Un médico no puede cobrar 50.000 pesos en el centro más importante de la provincia por hacer un trabajo que lleva años de especialización”, sentenció Meresman.“El básico es de 6.700 pesos y al que se agregan códigos que tienen que ver con el ejercicio profesional, actividades de riesgo y demás. Los incrementos que se informaron fueron a rubros no remunerativos”, indicó el Dr. Mariano Leanza.“Si la pandemia no despierta la actitud de solidarizarse con el personal de Salud, cuándo sería”, se preguntó al instar al dialogar “sobre una recomposición salarial que viene postergada desde hace muchos años”.