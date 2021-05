"Después del 20 de mayo" llegará embarque de segundo componente de Sputnik V

Política Cuatro millones de vacunas de AstraZeneca llegarán al país durante mayo

Afirmó que "después del 20 de mayo" llegaría a la Argentina "algún embarque de segundo componente" de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, y reafirmó la intención del Gobierno nacional de "completar los esquemas de vacunación"."Argentina ya recibió 5 millones y medios de Sputnik V de primera dosis, y un millón 60 mil del segundo componente. Después del 20 de mayo tendríamos que estar recibiendo ya algún embarque de segundo componente como para completar los esquemas de vacunación", resaltó Vizzotti.En declaraciones televisivas, la ministra de Salud precisó: "Ha habido mucha duda y muchas consultas en relación a la estrategia del Estado de completar o no esquemas, quiero transmitirle tranquilidad a toda la población. La estrategia de nuestro país es continuar completando los esquemas de vacunación".En ese marco, la funcionaria nacional afirmó que hoy tuvo una reunión "con la Federación Rusa en relación a la importancia de seguir con el cronograma de entrega y empezar a recibir ya vacunas del componente dos".Vizzotti subrayó que la Argentina está "ante una oportunidad muy grande de proteger a un número muy alto de personas antes de que empiece el invierno", pero pidió "extremas los cuidados" ante la segunda ola de la pandemia.Por último, destacó que "la circulación viral es muy alta", y agregó: "Dejó de crecer en forma exponencial el número de casos, si no pasaba nos hubiera hecho tener un problema grande con nuestro sistema de salud. El sistema sanitario sigue en tensión, no ha pasado esa tensión".NA