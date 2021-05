Bordet: "Trabajar en la sostenibilidad de nuestro acuífero es el mejor legado"

En el marco de la presentación del programa de Sensibilización y Cultura del Agua, el gobernador Gustavo Bordet instó a “encontrar un camino que nos posibilite dejar como legado a nuestros hijos una cultura sustentable, de una provincia que prioriza sus recursos naturales como el agua”.Así lo manifestó en el marco de un acto que tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones, donde estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, y se lanzó este programa intergubernamental del que participan distintas áreas, cuyo objetivo es despertar sensibilidades, incidir en la propuesta educativa y fortalecer la identidad entrerriana desde el paradigma del cuidado del agua.En la oportunidad, el mandatario agradeció a la vicegobernadora Stratta "por llevar adelante la iniciativa que compartimos plenamente", así como la presencia de funcionarios, integrantes de las organizaciones ambientales y de quienes participan de este programa que "tiene que ver con la sensibilización y la cultura del agua, y con las profundas raíces que unen a Entre Ríos con el agua".Destacó que “el agua siempre ha sido el eje central de todos los entrerrianos; y el mejor legado que podemos hacerle a las generaciones futuras es justamente trabajar en la sostenibilidad del acuífero que tenemos en los ríos majestuosos Paraná y Uruguay y nuestros arroyos; pero también en el acuífero Guaraní que es un gran reservorio de agua que está debajo de nuestro suelo", remarcó.Bordet dijo que "son tiempos de trabajar desde el conjunto, de tener interdisciplinariamente una abordaje que permita dar respuestas concretas a los múltiples desafíos y problemas que se nos presentan continuamente".Habló de los problemas que son exógenos, que tiene que ver con la naturaleza y que los provoca el hombre a través de malas prácticas que hacen que "tengamos tremendas crecidas como las que nos tocó pasar, y tremendos periodos de estiaje como el que estamos atravesando desde hace más un año. Nuestro dos ríos están asistiendo a una falta de agua en sus cursos realmente importantes".También se refirió al cambio climático global y a cuestiones más lejanas a las herramientas que se pueden disponer para combatirlas, "pero no por eso tenemos que cejar en el esfuerzo de trabajar y velar para que las políticas de cambio climático, preservación y del Acuerdo de París puedan llevarse adelante para vivir en un mundo sostenible y sustentable".Asimismo, consideró que "hay otras causas que son más endógenas, que tienen que ver con cuestiones que nos atañen directamente en el día a día y que forman parte de decisiones políticas que tiendan a preservar, a mejorar, a generar la concientización, a desarrollar actos y acciones para proteger ese ambiente".En ese sentido, dijo que solicitó a la Legislatura "que trabaje rápidamente sobre una ley que regule el tratamiento de prácticas responsables agropecuarias en la provincia de Entre Ríos, que es sumamente necesario". Además, "estamos trabajando con las organizaciones ambientales y con los intendentes de distintas localidades en darle sustentabilidad, no sólo a nuestros ríos, sino también a nuestros humedales"."Nos preocupa mucho que en el futuro no podamos tener la posibilidad de contar con un ambiente amigable con nuestras vidas; y hay que buscar cómo el desarrollo económico, que es necesario y que se entiende, no se contraponga con el cuidado del ambiente y con prácticas que nos produzcan el deterioro en los años siguientes", aseguró."Estos son los desafíos que tenemos por delante todos los días y que asumimos plenamente", dijo el mandatario y advirtió que "son temas que quizás no se resuelven en una gestión de gobierno, pero hay que plantearlos como políticas públicas. Y cuando las políticas públicas que trascienden gestiones de gobierno se plantean, tienen que tener la convocatoria de actores que están permanentemente trabajando y que van a seguir estando".En ese marco, consideró que "quienes ocasionalmente estamos ocupando un cargo público tenemos que dejar sentadas las bases de acciones, líneas de trabajo, generar programas que puedan ser continuados para que en el tiempo podamos ver los resultados que necesitamos sobre nuestro ambiente"."El cuidar la Casa Común, que el papa Francisco nos ha generado como desafío, también es un reto que tomamos en la provincia de Entre Ríos y que lo llevamos adelante, porque de nada nos puede servir tener grandes desarrollos económicos, grandes empresas trabajando en el territorio, si no tenemos los bienes más preciados que es lo que nos da la vida todos los días", enfatizó.Hizo notar que "el agua es el principal alimento que consumimos los seres humanos, y Entre Ríos tiene un gran reservorio de agua para nosotros y también para buena parte de nuestro territorio; nuestra tarea es cuidarlo".Por eso, celebró que "hoy podamos estar lanzando este programa, estar en el debate, en la discusión y en las críticas; porque es importante también darnos cuenta quienes tenemos funciones de gobierno cuándo nos equivocamos; y retroceder para volver a avanzar con muchas más fuerza"."Es muy importante que podamos escucharnos y entendernos; esta es la lógica que tiene que predominar en un tema que nos compete a todos, desde el lugar que cada uno de nosotros ocupa, desde el pensamiento de cada uno, porque son los temas trascendentales que tenemos para la provincia y el país", concluyó el mandatario.Finalmente, señaló: “No podemos estar en desacuerdo; sí tener mucho debate, discusión, pero finalmente encontrar un camino y una acción que nos posibilite vivir en una provincia y dejar como legado a nuestros hijos y nietos esta cultura sustentable de una provincia que prioriza sus recursos naturales, como el agua”.Por su parte, la vicegobernadora Stratta señaló que “para nosotros es importante hacer la presentación de este programa que empezamos a gestar hace algunos meses y que tiene que ver con nuestra identidad, pero también con una época, con un contexto histórico y con decisiones políticas”.“El gobernador Gustavo Bordet nos insta a pensar las políticas públicas de manera interministerial, intersectorial, interjurisdiccional y esto es lo que este programa propone: cuidar el recurso del agua que es estratégico para nuestra provincia y el planeta, y hacerlo de manera integral y en diálogo con las organizaciones de la comunidad que cumplen un rol central".Stratta detalló que el programa se divide en tres grandes ejes: la educación ambiental; la comunicación y la cultura; y el trabajo con las organizaciones.Finalmente, la vicegobernadora agradeció la presencia de monseñor Jorge Lugones y puso en valor la experiencia del programa Cuidadores de la Casa Común, "que tiene que ver con esta mirada de poder construir políticas públicas que nos permitan ir hacia una sociedad que sea ambientalmente, socialmente y económicamente sustentable. Hoy no solamente estamos atravesados por una pandemia que nos interpela a los Estados a poder diseñar políticas para mitigar sus efectos, sino también a mitigar y a anticiparnos a los efectos del cambio climático que estamos viviendo. El desafío más grande es el que asumimos: entender que estamos en un tiempo histórico que nos demanda una responsabilidad que tiene que ver con cuidar nuestro patrimonio, con construir nuestra identidad y cuidar nuestro ambiente”.A su turno, el titular de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Luis Benedetto, indicó que “agradecemos poder ser parte de esta gran iniciativa, que tiene un gran valor para Salto Grande. Desde nuestros principios fundacionales que se remontan a 1946, el agua no solo ha sido fundamental para la producción de energía, sino también como medio importante para la navegabilidad, el consumo humano y el desarrollo de las comunidades. Ratificamos estos valores llevando adelante programas para el cuidado ambiental y el correcto uso del agua”.“Son tiempos difíciles en los que la contaminación del río Uruguay es un tema de agenda permanente en el que trabajamos a través de mecanismos institucionales y técnicos en CTM. Acompañamos las tareas del gobierno de Entre Ríos a través del Área de Gestión Ambiental de Salto Grande. De esta manera, transferimos experiencia y promovemos capacitación, volcando esfuerzos para que en el futuro esta problemática se concientice y se trate desde los principios de la escolaridad; la educación ambiental es un pilar que debemos seguir fortaleciendo", concluyó.Al hacer uso de la palabra, el coordinador del programa, Horacio Enríquez afirmó que esta iniciativa "es posible gracias a la voluntad y a la decisión política de la vicegobernadora y del gobernador de la provincia que nos han convocado a trabajar en forma conjunta con los ministerios y las secretarías del Estado entrerriano". Y aclaró: "Digo nos han convocado porque hemos formado un primer colectivo con el Movimiento de Cuidadores de la Casa Común, un movimiento nacional que se enmarca en la encíclica del Papa Francisco, Laudato si, y que pone foco en el cuidado de la casa común en el marco de esta crisis de época".Luego agregó que también se suma a esa iniciativa “el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano que realmente tiene, además de un trabajo de años, un acervo, un equipo muy importante de técnicos, de profesionales, que piensan el pasado para pensar el futuro, cómo lo podemos entender"."Esto significa una gran oportunidad para fortalecer no solamente las políticas públicas, sino para hacer una convergencia de actividades, de intereses, una sinergia de las políticas del Estado provincial con los saberes, con las mochilas mucho más livianas que traemos las organizaciones ambientalistas y sociales. Esto es el trabajo del Estado con la comunidad", continuó diciendo Enríquez, al tiempo que señaló que "la misión de este programa es promover la cultura del agua como estrategia para el cuidado de nuestra casa común: Entre Ríos, tierra de agua”.Tras hacer referencia a los ejes fundamentales del programa, expresó su agradecimiento en nombre de muchas organizaciones que están trabajando en esa temática "para construir y gestar un futuro común".En el acto, que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones, participaron, además, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; los ministros de Producción, Juan José Bahillo; de Planeamiento, Marcelo Richard; y de Desarrollo Social, Marisa Paira; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; el coordinador del Programa Horacio Enriquez; funcionarios provinciales; rectores y vicerrectores de universidades; representantes de museos, fundaciones y organizaciones. Conectados en forma virtual, lo hicieron el presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Luis Benedetto; monseñor Jorge Lugones, presidente de la Comisión de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina; y representantes de la red de referentes y organizaciones de la sociedad civil.Este programa tiene como objetivo promover la cultura del agua como estrategia de cuidado de nuestra Casa Común, la vida y la identidad de los entrerrianos a través de la educación, la comunicación ambiental y el trabajo en el territorio, revalorizando las expresiones sociales, institucionales, artísticas y productivas asociadas a los cursos superficiales, a los humedales y acuífieros, que son parte esencial de la hidrogeografía de la provincia, instalándola en la agenda pública en el contexto del cambio climático.Dentro de los objetivos particulares del programa se cuentan: promover el cuidado de la casa común a través de la cultura del agua; instalar una agenda de ambiente y cambio climático en la provincia; dar a conocer el enorme patrimonio en ríos, arroyos, lagunas y humedales que posee nuestro territorio; generar conciencia sobre las amenazas al agua como bien común y trabajar para su preservación, y lograr una ciudadanía más atenta, crítica y participativa.