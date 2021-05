Estudio indica que el desempleo encabeza las preocupaciones de los entrerrianos

Un informe técnico titulado “Índice para el Desarrollo de la Gestión” elaborado en colaboración del Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad Católica de Córdoba (ICDA), el Instituto de Ciencias del Estado y la Sociedad (ICES) y el apoyo de la Fundación alemana Konrad Adenauer; analiza la realidad socioeconómica de la provincia de Entre Ríos.El estudio fue publicado por la Fundación Hacemos y entre sus principales conclusiones, se indica que el desempleo encabeza la lista de preocupaciones de los entrerrianos, explica el informe enviado a Elonce.El informe describe en profundidad la realidad de Entre Ríos, en un análisis de 8 diferentes indicadores, dónde se compara con el resto del país y en particular con las provincias de la región centro (Santa Fe y Córdoba). El documento también aporta estudio de opinión pública, realizado a fines del año 2020 en el que se identificaron y jerarquizaron los principales problemas de la provincia y que muestra que en el contexto de “incertidumbre” que caracteriza a la actual situación de pandemia, el desempleo aparece como la principal inquietud de los entrerrianos.Surge de los datos que la cuestión del desempleo en la provincia, no es atribuible exclusivamente a la baja de actividad provocada por la pandemia, ya que la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, que mide la tasa de desempleo en los conglomerados del Gran Paraná y Concordia, muestra una tendencia creciente y sostenida año tras año.Con respecto al análisis nacional, Entre Ríos aparece muy por debajo de la media nacional evidenciando importantes déficits en los componentes de actividad económica, capital físico y dinámica fiscal, señala el informe.La situación es igual de desfavorable cuando se la compara con nuestros vecinos de la Región Centro. Santa Fe y Córdoba tienen un mejor desempeño en la mayoría de los componentes del Índice y ello explica que los entrerrianos hayan identificado un deterioro en la imagen de la provincia al considerarla “estancada y abandonada, sin un proyecto político, productivo ni cultural” según el sondeo de opinión realizado en 2020.Los datos fueron expuestos por integrantes del equipo técnico de la Fundación Hacemos, encabezados por su Presidenta, la Ex Diputada Provincial, María Alejandra Viola y su Vicepresidente, el Ex Concejal, Emanuel Gainza, en un webinar en el que también participaron Intedentes, Legisladores Provinciales, Concejales y cuyo cierre estuvo a cargo del Presidente del Bloque de Juntos Por el Cambio en la Cámara de Diputados, Esteban Vitor, el Senador Nacional Alfredo De Angeli, el Diputado Nacional, Atilio Benedetti y el Ex Ministro del Interior, Rogelio Frigerio.El informe técnico puede descargarse desde el sitio de la Fundación Hacemos Argentina: https://www.hacemosargentina.com/%C3%ADndice-de-desarrollo-de-la-gestión