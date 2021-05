Según SADOP, el 79,9% de docentes privados no ha recibido vacuna contra el covid

El informe de SADOP

La encuesta se realizó entre el 16 de abril y el 2 de mayo, con el propósito de “rescatar la voz de las y los docentes sin intermediaciones, para articular estrategias de acción con base en las necesidades del territorio”.El análisis de resultados reveló que “el 79,9 % de las y los docentes participantes de la encuesta aún no ha recibido la vacuna”. Además, un 88,9% manifestó estar inscripto para acceder a la vacuna, lo que “demuestra una gran expectativa” para recibirla. Y sólo el 4% manifestó que no quiere recibir la inoculación.Otro dato que surge de la encuesta es que la mitad de los docentes que se enfermaron de covid aseguró que su caso no fue cargado a la plataforma “Cuidar Escuelas”, mientras que el 35,9% no lo sabe y el 14,1 % afirmó que su caso sí fue informado en la plataforma.En tanto, de los casos de contagios, un 60% declaró no haber hecho uso de las licencias correspondientes por enfermedad.Al respecto, desde el gremio se indicó que “este sistema de información para la notificación de casos sospechosos y confirmados de covid-19 en establecimientos educativos tiene como objetivo principal alertar sobre casos registrados por escuelas para servir a las acciones de prevención, control y monitoreo de covid-19 en establecimientos educativos”.También se remarcó “la trascendencia de publicitar los datos del Cuidar Escuelas, con referencia puntual a nuestro sector, dado que la falta de una estadística construida sobre datos ciertos sólo genera más inseguridad en la comunidad educativa”.La encuesta permitió asimismo “ver claramente la falta de capacitación e información existente, o los problemas de conectividad tanto para docentes como estudiantes”. Al respecto el gremio indicó que “el contexto actual evidenció las falencias estructurales y de recursos de nuestro sistema educativo, profundizando las diferencias preexistentes respecto a la conectividad, al acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, una herramienta fundamental para afrontar esta pandemia”.En cuanto al cumplimiento de los protocolos covid, el 90,7% de los encuestados indicó que se toma la temperatura corporal al ingresar al establecimiento educativo; y el 90,2% señaló que en su escuela hay dispenser de alcohol para uso de la comunidad educativa.Otro dato preocupante surge sobre el estado de las instalaciones: el 31,2 % manifestó que no hay baños con instalaciones adecuadas y suficientes para la cantidad de personas que están presentes en el edificio.Desde Sadop se remarcó que “en todas estas cuestiones de orden sanitario debe regir el principio de ‘Responsabilidad del empleador y el derecho a retener tareas por parte del docente privado’, por el cual la salud y la seguridad en el lugar de trabajo es responsabilidad exclusiva del empleador, al igual que la garantía de indemnidad, que es inherente siempre a las y los propietarios de los establecimientos educativos de gestión privada”.Por ello, desde el gremio se aseveró que “cuando las condiciones de trabajo y salud no estuvieran garantizadas, serán de aplicación los arts. 75, 77 y ccs. de la Ley de Contrato de Trabajo y las leyes de protección de la salud de la/el trabajador, entre las que se encuentran la ley de Riesgos del Trabajo N°24.557 y la ley de Seguridad e Higiene N°19.587; siendo esta normativa la que permite a las y los trabajadores retener tareas cuando las condiciones de trabajo de los establecimientos pongan en peligro inminente de daño a la salud”.En consecuencia, Sadop solicita a sus afiliados y afiliadas “que den conocimiento a través de los delegados o por sí mismos a los compañeros secretarios y secretaria general de las Delegaciones, a los efectos de ponernos al frente de cualquier reclamo y/o denuncia que sea menester realizar en el marco de la preservación de la salud de todos los que integramos el gremio de la docencia privada de la provincia de Entre Ríos”. (Fuente: APF)