Se realizaron casi 400 trámites de cambio de género en Entre Ríos en nueve años

A nueve años de la sanción de la ley N° 26.743 de identidad de género, el Registro Civil informó que ya son casi 400 los trámites de cambio de género culminados en Entre Ríos y lanzó, junto a otros organismos, una campaña de concientización sobre este derecho.La ley sancionada en mayo de 2012 reconoce el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el Documento Nacional de Identidad, así como el acceso a la atención sanitaria integral de personas trans."A nueve años de la sanción de la ley de identidad de género, celebrándose un nuevo aniversario, los 380 trámites administrativos culminados en la órbita del Registro Civil provincial son demostrativos del impacto positivo e indudable beneficio que implicó e implica para la ciudadanía hacer operativo el derecho a la autopercepción de una manera rápida, expedita, gratuita y sin más intermediación que el individuo y el Estado”, explicó la directora del Registro Civil, Victoria Aizicovich.Asimismo, celebró que el trámite sea parte de lo cotidiano y que “no haya resquemores ni dudas en cuanto a su aceptación generalizada. Es un derecho efectivamente adquirido y nos llena de gratitud ser facilitadores de tal cambio de paradigma en la sociedad”. Además, agregó: “Aún queda mucho por recorrer, por eso apoyamos las jornadas de concientización y el compromiso de todos para garantizar el cumplimiento del mandato legal".Por su parte, la coordinadora del Área de Diversidad de la provincia, Alejandra Elcura, explicó: “Hoy estamos trabajando por instituciones inclusivas y con más herramientas, generando dispositivos de rápido acceso para seguir brindando derechos para la comunidad LGBTIQ+. El objetivo de esta articulación tiene como finalidad generar nuevas oportunidades para todes les ciudadanxs”.En tanto, agregó: “El Estado como institución debe ser el garante de derechos, no debe ser ajena a estos procesos de transformación social que se vienen dando, sino que además debe reconocerse como institución activa y posicionarse como un factor para la transformación, y no hay transformación posible si no se propician las oportunidades para todas las personas por igual”.La subsecretaria de Juventud, Brenda Ulman, se refirió a la norma legal de identidad de género en nuestro país y destacó que es “una ley de vanguardia para el mundo, que es tomada como modelo; toda persona tiene derecho a autodefinir su propia identidad de género”.Asimismo, agregó: “En nuestra provincia decidimos hacer una campaña de sensibilización sobre lo simple que es el trámite y hemos preparado material de difusión para trabajar con todas las áreas jóvenes de la provincia; y junto al área de Diversidad y los registros civiles llevaremos adelante esta iniciativa, para además visibilizar cuáles son las realidades que viven y que atraviesan estas personas, para así poner en agenda a todas, todes, todos los jóvenes entrerrianos”.El trámite de cambio de género es gratuito y se puede realizar en cualquier oficina del Registro Civil. La persona solo necesita acercarse con el acta de nacimiento certificada, DNI , fotocopia y el siguiente formulario: https://www.entrerios.gov.ar/registrocivil/index.php?codigo=121&codsubmenu=85&modulo=&codppal=121 Vale recordar que los menores de edad también tienen acceso a este derecho. Deben dirigirse a la oficina registral con la compañía de padres o representantes legales, para la firma del formulario.