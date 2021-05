La Pampa suspendió las clases presenciales e impuso más restricciones

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, brindó este lunes una conferencia de prensa para anunciar nuevas y más duras restricciones ante la segunda ola de contagios de coronavirus en su provincia.Las medidas regirán hasta el próximo 25 de mayo e incluyen la suspensión de las clases presenciales y la prohibición de la circulación por las calles entre las 21 y las 7, con excepción de quienes se trasladen para ejercer trabajos esenciales."Nuestros equipos comprobaron que la presencialidad en el aula no contagia, sino la circulación, y otras actividades. Para evitar la circulación, resolvimos suspender las clases presenciales", anunció el mandatario.Luego, aclaró que "las escuelas seguirán abiertas para garantizar vínculos pedagógicos"."Esta segunda ola de la pandemia nos presenta nuevos desafíos. Su agresividad y la escalada de contagios de estas últimas semanas nos obligan a reforzar las medidas para reducir aun más la circulación del virus", explicó Ziliotto.Además, se decretó que los empleados públicos pasarán a la modalidad de teletrabajo, mientras que los comercios solo podrán abrir de 8 a 20.El gobernador aseguró que la provincia está “en el peor momento" y "con una ocupación de camas de terapia intensiva del 76,5%", por lo que tuvo que "adoptar nuevas restricciones que por supuesto no son simpáticas”.A partir de este martes, y por dos semanas, estarán prohibidas las reuniones sociales en domicilios particulares, al igual que las de más de diez personas en espacios públicos abiertos.Casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta permanecerán cerrados y, salvo las competencias nacionales, quedaron inhabilitadas las prácticas deportivas, tanto en espacios cerrados como abiertos. Solo se permitirán los deportes que no sean de contacto, al aire libre, y con hasta diez personas.Por otro lado, se anunció un plan de ayuda económica para los gastronómicos, cuyos locales podrán seguir trabajando con delivery hasta las 22.También recibirán ayuda monetaria gimnasios, clubes y canchas de fútbol 5 y pádel, con el objetivo de que puedan afrontar los gastos fijos.Desde el inicio de la pandemia, La Pampa acumula 30.915 casos positivos, de los cuales 453 se sumaron este lunes, y 421 víctimas fatales. Durante el último fin de semana falleció a causa del virus el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Agustín García, de solo 38 años.“Hemos notado que bajó el promedio de edad en las internaciones de los pacientes", alertó Ana Bertone, directora de Epidemiología de la provincia.En declaraciones a medios locales, la funcionaria explicó: ”Tenemos en la provincia un promedio de 300 casos confirmados diarios y, si uno extrapola eso a que en 10 días tenemos 3000 casos, vamos a tener 450 personas internadas cada diez días”.