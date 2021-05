La Tarjeta Alimentar "es política de emergencia, no sostenida en el tiempo"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, destacó este lunes que la Tarjeta Alimentar pasará a abarcar a "casi 4 millones de chicos" tras la ampliación hasta 14 años del rango de edad de los beneficiarios, y además afirmó que el subsidio para la compra de alimentos es "una política de emergencia" que apunta a "atender lo básico" pero "no una política sostenida en el tiempo".



En diálogo con Radio Continental, Arroyo se refirió a las medidas anunciadas en la última reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, entre las que subrayó la extensión del universo de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, que llegaba a niños y niñas de hasta 6 años y con las últimas disposiciones se extendió hasta los adolescentes de 14.



"De 1 millón 900 mil chicos pasa a abarcar a casi 4 millones de chicos, una tarjeta que no sirve para extraer dinero del cajero, sino para comprar alimentos", precisó el funcionario, tras lo cual puso el foco en el incremento de los montos de la tarjeta.



"Pasa a ser 6 mil pesos para la madre que tiene un chico hasta 14 años, de 9 mil para la madre que tiene dos chicos hasta 14 años y 12 mil para la madre que tiene tres o más chicos", detalló.



En el mismo sentido, aseguró que una de las finalidades de la Tarjeta Alimentar es mejorar la calidad nutricional y fomentar el consumo de leche, carnes, verduras y frutas, objetivo que consideró prioritario en un contexto social caracterizado por el 57 por ciento de pobreza en chicos de hasta 14 años.



Sobre las críticas recibidas



Sobre algunas definiciones críticas sobre el programa que subsidia la compra de alimentos, pronunciadas por Emilio Pérsico y Juan Grabois, planteó que "el problema de fondo de la Argentina es la organización de la estructura productiva y la inflación, y la mejor política social es el trabajo".



Y luego indicó que los tres ejes centrales de la política social están concentrados en trabajo, urbanización en barrios y primeras infancias.



"El eje de la política social es el programa Potenciar Trabajo, donde llegamos a 900 mil personas, para transformar planes sociales con trabajo", repasó.



A modo de balance de la acción de su cartera, el ministro dijo que "el segundo eje" del ministerio se corresponde con "la urbanización de villas, barrios y asentamientos".



"Estamos urbanizando 400 barrios, 4 millones de personas que viven sin agua y sin servicios básicos", contó.



Finalmente, "el tercer eje" está ligado a la protección de "la infancia", y con esa finalidad, acotó Arroyo, se están "construyendo jardines".



Por último, tras describir los tres ejes de acción, el titular de Desarrollo Social advirtió que "esos ejes funcionan si la agente puede comer, y por eso la extensión de la tarjeta".