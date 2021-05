Construcción: Ferraresi anunció que habrá planes para abaratar o mantener costos

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, destacó la continuidad de las obras públicas y la construcción de viviendas durante la pandemia de coronavirus y anunció que habrá planes para abaratar o mantener costos de los materiales, como compra directa a los productores.



Ferraresi dijo por Radio La Red que cerrar la actividad de la construcción "no estuvo en la agenda" de restricciones porque "casi el 80% de la obra pública y de vivienda es en espacios abiertos. Es uno de los sectores que está en mejores condiciones de ventilación".



Respecto al aumento de precios de los materiales para la construcción, dijo que "venimos trabajando con los productores para garantizar precios, que no se coman toda esta inversión impresionante que están haciendo tanto el sector privado como el público. El 98% de los materiales son productos argentinos".



También afirmó que los productores "garantizan que los van a mantener en función del proceso inflacionario" y anunció un acuerdo para evitar intermediarios en la compra.



"Estamos firmando esta semana que todos lo que participen en la construcción de viviendas del Estado Nacional y los Estados provinciales y municipales compren directamente a los productores", informó.



En cuanto a un posible impuesto a la vivienda ociosa, el ministro aseveró que "no está en mi área poder o no generar impuestos".



No obstante, aclaró que "el planeamiento de una ciudad lo define una ciudad. Cada jurisdicción tiene que hacerse cargo del tema de sus vecinos y la mayor cantidad de niveles de desalojo se producen en la Ciudad de Buenos Aires".



"De la misma manera que la ciudad planeaba en los terrenos de Costa Salguero hacer edificios clase ABC1, podría regular el tema de qué cantidad de viviendas se usan para alquiler, podría empezar a tener políticas de inclusión", indicó.



Sobre posibles discrepancias dentro del Frente de Todos respondió: "Nosotros tenemos una coalición, sabemos cuáles son nuestras diferencias. Nos junta un objetivo que es reconstruir la Argentina en función de una filosofía de resolver las cuestiones de los mas vulnerables".