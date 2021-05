Haddad recordó a Miguel Lifschitz: “Era una máquina de hacer”

Política Emotivo último adiós al ex gobernador santafesino Miguel Lifschitz

El ex gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, falleció este domingo en una clínica de la ciudad de Rosario, donde estaba internado a raíz de un cuadro de coronavirus que no pudo superar.Su muerte causó un profundo pesar en todo el arco político del país, y cala hondo en el socialismo que pierde a uno de sus hombres más reconocidos.que “después de Hermes Binner, que fue quien pudo llevar a todo el país la propuesta del socialismo democrático en un hecho de gestión, Miguel es la segunda persona más conocida y que tenía una gran proyección”.“Era una persona relativamente joven, tenía 65 años, dos veces intendente de Rosario, senador y Gobernador, actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, con una imagen positiva del 70 por ciento; es una pérdida muy grande para el mundo de la política, estaba muy comprometido con la cosa pública y con la gestión, era una máquina de hacer como lo han definido tantos compañeros de diversos arcos políticos”, remarcó Haddad.Paso seguido, señaló que “no es lo mismo Santa Fe después del paso de Miguel Lifschitz por el gobierno en la provincia”, y destacó “la cantidad de obras públicas, de hospitales, de escuelas terminadas, de rutas. Es el único Gobernador que recorrió dos veces cada uno de las localidades de toda la provincia de Santa Fe, realmente imparable en la cuestión de militancia por lo público, no solamente por la idea del socialismo sino de amor por la cosa pública, una persona muy sensata y comprometida. Como dijo un periodista deportivo de rosario,”.Haddad recordó además que el pasado 18 de abril, participó de un Zoom con Lifschitz, quien ya estaba diagnosticado de covid, “pero estable en su casa, de muy buen ánimo, con un gran espíritu de ir para adelante, de buscar consenso y encontrar soluciones y en el camino de construcción de la tercera vía en la Argentina, pensando que si nos seguimos sumiendo en la grieta era imposible sacar el país adelante como queremos tantos”.Finalmente, el presidente del PS, expresó que Lifschitz deja “el mejor de los recuerdos y el mejor de los legados para todos los socialistas que en el país seguimos creyendo que la izquierda democrática pueda transformar la sociedad”.