Judiciales mantienen el plan de lucha y harán paro todos los jueves de mayo

El pasado viernes por la tarde se reunió el plenario provincial de AJER y ratificó por amplia mayoría el plan de lucha reclamando al gobernador Gustavo Bordet la No prórroga de la ley de emergencia, la recomposición salarial del sector y el abordaje de los problemas de la caja de jubilaciones para garantizar la sustentabilidad y el 82% móvil.



De esta forma, resolvieron continuar con la modalidad de retención de servicios con quite de colaboración de 11 a 13 horas los días lunes y paro sin asistencia a los lugares de trabajo los jueves, por lo que resta del mes de mayo.



Desde el análisis de la actual coyuntura, “hemos advertido que desde hace muchísimos años no atravesábamos por una situación tan crítica en lo referido a los ingresos salariales de nuestro sector. Hoy un escribiente sin antigüedad percibe un haber que está por debajo de la línea de pobreza, producto evidente de las políticas de ajuste gubernamentales. Se prioriza el equilibrio presupuestario imitando políticas económicas liberales, exhibiendo que sólo a los sueldos de la

justicia se les aplica la ley de emergencia, no así al resto de los sectores involucrados en el artículo 10 de la Ley 10806. Claramente se ha visto que en forma diferenciada se ha tratado a cada sector y hoy por hoy pareciera ser que ese artículo 10 tiene solo como destinatarios a los judiciales”, indicaron.



Paso seguido, desde AJER mencionaron que, con la ley de emergencia vigente, “son irreales los porcentajes de recomposición salarial ofrecidos ya que lo otorgado por un lado es retenido y extraído por el aumento de aportes a los activos y descuentos a jubilados con destino a la Caja de jubilaciones. Por eso exigimos que no se prorrogue la ley de emergencia provincial este próximo junio y se recompongan los salarios”.



Por otro lado, “la caja de jubilaciones es la excusa del ejecutivo para el ajuste, pero es un lastre que viene de antaño ningún gobierno buscó responsablemente soluciones sustentables. Ni ahora, con una situación de “emergencia” que lleva un año y no se ha resuelto absolutamente nada. Nosotros no solo estamos dispuestos, sino que hemos insistido al gobierno para que se convoque a todos los sectores para encontrar las soluciones. Pero no ha pasado nada y seguimos

observando que solo se aplica el ajuste en nuestros salarios”.