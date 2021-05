Hasta el 21 de mayo hay tiempo para verificar datos en el padrón electoral

La Cámara Nacional Electoral publicó el padrón electoral provisorio para que los ciudadanos puedan consultar su lugar de votación para las Elecciones 2021.La difusión del padrón provisorio se abre con el objetivo de recibir reclamos de “electores sobre sus datos”. En esta instancia, sólo se podrá corroborar la información personal ligada al distrito de votación y no específicamente a una dirección donde emitir el sufragio. La prosecretaria electoral, Narubi Godoy, explicó aque “les solicitamos a todos que hasta el 21 de mayo realicen una consulta a través de la web. Es muy simple y rápida”.La funcionaria señaló que “si ven que los datos son correctos, no tienen que realizar ningún trámite. Si hay alguna incorrección, en ese mismo sitio hay una ventanita para realizar los reclamos. Con el mismo ya se quedan tranquilos de que van a salir bien en el padrón y en un establecimiento cercano al domicilio”. En esta instancia de control todavía no aparece la mesa ni el establecimiento en el que emitirán el sufragio.“En Entre Ríos se elegirán cinco disputados nacionales titulares y tres suplentes”, recordó Godoy. Manifestó que las fechas vigentes son el 8 de agosto para las PASO y el 24 de agosto para las elecciones generales. “Si hay alguna modificación se ajustarán las fechas del cronograma electoral, pero es una cuestión exclusiva del Congreso de la Nación”.Dio cuenta de que quien desee inscribirse para ser autoridad de mesa “puede hacerlo de manera presencial en la Secretaría electoral en calle Urquiza 840, de 8 a 13, de lunes a viernes. En el Interior de la provincia en cualquier oficina del Correo. En tanto, de manera virtual pueden hacerlo mandando un correo electrónico a jfparana.secelectoral@pjn.gob.ar y aclaró que quien vaya a anotarse no debe estar afiliado a ningún partido político”.Finalmente precisó que “quienes cumplan 16 años hasta el 24 de octubre y hayan hecho el trámite de actualización del DNI de los 14 años podrán votar”.