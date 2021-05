Macri contó que se vacunó contra el coronavirus en una farmacia en EEUU

Esta fue una semana importante. El foro organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia dejó disertaciones... Publicada por Mauricio Macri en Domingo, 9 de mayo de 2021

El expresidente Mauricio Macri aseguró que durante su estadía en Estados Unidos se vacunó contra el coronavirus, a través de su cuenta en la red social Facebook, pese a haber afirmado en febrero que no se inmunizaría hasta que no estén inoculados los "argentinos de riesgo y los trabajadores esenciales"."Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson", publicó el expresidente y referente de Juntos por el Cambio tras reconocer "que son tiempos complicados para la Argentina y la región".Así lo había afirmado en febrero, cuando negó haberse vacunado y dijo: "No lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido".Macri viajó a Miami y allí disertó en el foro del Instituto Interamericano para la Democracia.