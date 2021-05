Segunda ola de coronavirus: desafortunada frase del intendente de Basavilbaso

A lo largo de esta pandemia del coronavirus hubo frases desafortunadas de los políticos en todos los ámbitos. A esa larga lista se sumó el intendente de Basavilbaso, Hernán Besel (Juntos por el Cambio), quien dejó una expresión poco feliz que generó polémica.En el marco de la segunda ola de Covid-19 que pone en tensión al sistema de salud, el jefe comunal estaba contando que estaban en una situación límite con las camas de terapia intensiva y que por ese motivo imponían más restricciones. En ese momento, en una entrevista que brindó a Delco Noticias, dejó su polémica frase."Otra tragedia como los dos fallecidos que tuvimos el fin de semana que podemos decir que gracias a esas dos personas que fallecieron lamentablemente queda un espacio. Además que hubo dos trasladados. Es una situación incómoda, pero da lugar a que se pueda internar alguna otra persona más", manifestó Hernán Besel.

Tras la desafortunada frase, la secretaria general de la filial Basavilbaso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, Mariela Leiva, reafirmó: “Se tienen que ir. Habla de que gracias a que el domingo se murieron dos personas, se liberaron camas. Por favor. Hasta dónde llega el cinismo. Hablé de responsabilidad de las autoridades para con la población, esperaba medidas contundentes. Y ahora sale con estas declaraciones, repudio total señor intendente”.En otro aspecto, el intendente de Basavilbaso destacó que el domingo de la semana pasada fue la jornada más complicada "cuando la situación se vio desbordada en el hospital local". Y que padecen una falta de oxígeno: "Ese fue el fusible que tuvimos el fin de semana, donde ya prácticamente no había lugar para internar a nadie más, dado que, más allá del espacio físico, el tema en cuestión era la falta de oxígeno","El oxígeno finalmente llegó el día lunes. Pero el día domingo no había de dónde conseguir oxígeno. Se estuvieron haciendo sondeos en distintos proveedores, incluso proveedores que no son de la Provincia. Se logró conseguir en Concordia, y aparecieron 15 tubos de oxígeno", informó el intendente.