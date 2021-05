Importante compromiso entre Israel y Argentina en la lucha contra el covid-19

La delegación de expertos israelíes que llegó este sábado a la Argentina para compartir sus conocimientos en la lucha contra el coronavirus mantuvo un almuerzo con dirigentes de la comunidad judía local, embajadores y representantes del gobierno nacional, donde se empezó a sellar el compromiso entre ambas naciones.El encuentro fue organizado por la DAIA y se realizó en el Alvear Icon de Puerto Madero, en un ambiente cordial y cumpliendo con todas las medidas de seguridad sanitaria.De los integrantes de la delegación participaron el director del Hospital Hadassah Ein Kerem, Yoram Weiss; el director ejecutivo de Hadassah Internacional, Jorge Diener; la directora de la Unidad de Terapia Intensiva de coronavirus en Hadassah, Sigal Sviri; el director del Instituto Biológico israelí de Investigación, Eran Zahavi; y la enfermera senior Claudia Poggi.Además, contó con la presencia de la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen; el embajador de Argentina en Israel, Sergio Urribarri; el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum; el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits; y la representante de Hadassah en Argentina, Fanny Ribak. Por parte del gobierno argentino, estuvo presente la asesora presidencial Cecilia Nicolini, que manifestó: “En representación del presidente Alberto Fernández y la ministra Carla Vizzotti, es muy gratificante vernos aquí todos reunidos con este objetivo tan importante que es pelear con este desafío que nos encontró al mundo entero trabajando”.“La primera visita del Presidente fue a Israel, justamente porque creo que encuentra en Israel una nación y un pueblo hermano, y también muy resiliente ante las crisis y los desafíos. De cara a la segunda ola, las muertes y los contagios de nuestros compatriotas nos generan mucha preocupación, y nos estamos ocupando. Para eso, desde el principio, el Presidente se comprometió a tener una estrategia multivacunas que tuviera diferentes focos: por un lado avanzar rápidamente en poder adquirir vacunas en tiempo y forma y que fueran seguras y eficaces, pero otro elemento muy importante también, y es el que nos convoca ahora, es trabajar en el desarrollo de vacunas, en poder producirlas, para que eso nos garantice una soberanía sanitaria para seguir enfrentando estos desafíos que no se terminan en pocos meses, sino que han llegado para quedarse”, agregó Nicolini.“Qué mejor alianza que con este equipo, para poder compartir la experiencia y toda la plataforma de salud, ciencia y tecnología para poder desarrollar una de las herramientas más potentes para pelear contra la pandemia, que es una vacuna. Y si hay algo que la experiencia de Israel nos demuestra también es que tenemos que seguir extremando las medidas de cuidado estos meses, mientras siga avanzando la vacunación”, concluyó la asesora.Por su parte, el embajador de Argentina en Israel, Sergio Urribarri, destacó: “Cuando viajé a Israel el año pasado, había dos objetivos que me habían planteado el presidente Alberto Fernández y el canciller Felipe Solá. Uno de ellos era mejorar el intercambio comercial. Y el otro era aprender de un país que es una referencia clave en el mundo en el tema de la ciencia, la tecnología, el desarrollo y la investigación. La primera parte la hemos cumplido y hemos incrementado casi un 25% el intercambio comercial. Y en lo científico, ni bien llegué a Israel, tuve un primer contacto con quien ahora considero un amigo, que es Jorge Diener. Y llegamos a algo por lo que yo siento orgullo, que es un acuerdo con nuestro hospital Garrahan. Hicimos ese primer acuerdo, donde participó Oscar Trotta, un médico pediatra que quiero resaltar porque tiene mucho que ver con esto. Y después fuimos al hospital Hadassah y fuimos conociendo todo lo que en ese hospital se hace. También agradecemos al Instituto de Investigaciones Biológicas porque es parte de esto que estamos construyendo y Dios quiera que se pueda concretar”.Asimismo, la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, expresó: “Es un honor enorme estar aquí. La idea de Israel es compartir todo lo que tenemos con nuestros amigos. Nosotros vemos a la Argentina como un país amigo”.“Quiero compartir una leyenda: en Israel existe el Mar Muerto. Y como su nombre lo indica, no tiene vida, no tiene plantas, peces ni nada. Del otro lado, tenemos el Kineret, el Mar de Galilea, con vida, peces y todo lo demás. Yo siempre me pregunto, ¿por qué uno siempre está tan vivo y feliz y el otro completamente muerto? Y mi respuesta es que en el Kineret, el agua entra y sale. Mientras que en el Mar Muerto, el agua sólo entra. Nosotros, los seres humanos, somos así. Algunos sabemos recibir y dar, y tenemos dulzura y vida. Pero aquellos que sólo saben recibir, son como el Mar Muerto. Entre Argentina e Israel sabemos cómo dar y recibir. Y por eso tenemos este increíble intercambio”, resaltó la embajadora.Por otro lado, el Dr. Yoram Weiss expresó: “Gracias por invitarnos. Estamos complacidos de poder compartir con ustedes nuestra experiencia. Nosotros atravesamos una situación como la actual de Argentina hace tres meses atrás. Y en ese momento parecía que las cosas no tenían una solución, pero quiero decirles que hay una solución. Y un día todo volverá a la normalidad. Estamos felices de estar aquí y espero que este sea el comienzo de una colaboración a largo plazo”.Asimismo, el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, destacó: “Es un verdadero desafío que ambos Estados estén poniéndose de acuerdo para enfrentar algo que sabemos que solos no podemos enfrentar, que es una situación que afecta a todo el mundo. Lo único que tenemos que hacer es trabajar en forma conjunta y esta alianza para combatir esta tragedia del coronavirus, tiene que quedar para instalarse. Agradezco a los médicos, profesionales y embajadores, ojalá podamos tener soluciones efectivas y acciones eficientes para que no se trate solamente de ciencia, sino de solidaridad”.Por su parte, Jorge Diener realizó una analogía que simboliza el lazo entre ambos países: “Cuando veníamos caminando por la zona de Puerto Madero, pasamos por el Puente de la Mujer, y cuando lo vi, tuve la imagen del puente de calatrava que está en la entrada de Jerusalem. Y tuve la imagen de dos puentes que se fusionan. Hadassah es un hospital, pero es mucho más: es una institución médica que construye puentes entre las naciones, los pueblos, investigadores, médicos, pacientes, voluntarios y amigos a través de la salud”.“Todos los que estamos acá somos parte de la construcción de un puente que es crítico para la humanidad. El virus no entiende de fronteras y divisiones, y lo único que nos queda a nosotros es, en eso, imitar al virus y cruzar el puente juntos. Por eso vinimos a la Argentina, desde Israel, que ya se encuentra en cierta comodidad respecto al coronavirus, para ver qué podemos hacer y cruzar un puente que nos lleve a un mundo más sano”, concluyó Diener.Por parte de la DAIA, en el almuerzo también estuvieron el secretario general, Alejandro Zuchowicki; el vicepresidente 1º, David Stalman; el tesorero, Marcos Cohen, el presidente de Hadassah en Argentina, Alejandro Kelman; y la directora de la Fundación Amigos de DAIA, Haydee Tag.La agenda de la delegación israelí en Argentina incluirá charlas sobre las especialidades de cada uno de los profesionales, análisis sobre la posibilidad de hacer la Fase III de la vacuna israelí Brilife en Argentina y visitas a hospitales para brindar asesoramientos.