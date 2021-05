Buscaban a peligroso criminal pero hallaron a intendente ebrio con una travesti

Una patrulla del Servicio Penitenciario de Misiones que estaba tras los pasos de un peligroso delincuente que había escapado de una cárcel de Eldorado, encontró a un intendente borracho y en compañía de una travesti en cercanías de un aserradero. El procedimiento terminó en un escándalo porque el alcalde de Eldorado, Fabio Martínez, resistió el procedimiento de identificación que intentaban realizar los guardiacárceles.Cerca de las 23.00 de este viernes, el sereno del aserradero alertó a los penitenciarios sobre la presencia sospechosa de una persona en un camino interno de la planta industrial. Su temor era que fuera el reo que en horas de la mañana se había escapado de la Unidad Penal 3.Una patrulla llegó al lugar y rodeó la camioneta Hilux gris, pese a que el conductor intentó escapar. Después de varios minutos, el hombre accedió a descender y rápidamente fue reconocido como el intendente de Eldorado, publicóEn las imágenes se puede observar una gran cantidad de latas y botellas de cerveza dentro de la camioneta. Martinez, que evidenciaba estar alcoholizado, se hallaba en compañía de una travesti a la que llevó a trabajar en la Municipalidad a poco de asumir, hace dos años.La patrulla de penitenciarios había llegado al lugar con la esperanza de aprehender a Carlos Poncio o Jair Figleski, un delincuente que purgaba una condena de 14 años de cárcel por un homicidio que cometió en 2016 en Misiones.

El interno, que es conocido por el alias “Bola 8” por un tatuaje que tiene en el brazo derecho, estaba en la fase de confianza y había accedido a trabajar en un sector de cultivos que está fuera de la cárcel.Los agentes penitenciarios que realizan la custodia de los internos en ese sector productivo constataron la fuga a las 8 de la mañana de este viernes e inmediatamente alertaron al Penal, que montó un operativo con apoyo de la Policía de Misiones.“Bola 8” está detenido desde abril de 2016, acusado de asesinar a un chacarero de Pozo Azul en un frustrado robo a punta de pistola. El crimen ocurrió el 29 de febrero, cuando disparó a quemarropa sobre Elvio Núñez (35), para luego escapar hacia Brasil. Los testigos aportaron un dato clave a la Policía: el homicida tenía en su brazo derecho el tatuaje de una bola de billar.El delincuente reingresó al país por un paso clandestino, en la localidad de San Antonio, en abril de 2016. Su aspecto había cambiado notoriamente: tenía barba y se había teñido el cabello, pero lo que no pudo ocultar fue el tatuaje de la bola 8.El asesino usaba una doble identidad. En Argentina tenía un DNI a nombre de Carlos Poncio, mientras que en Brasil tenía una cédula con el nombre Jair Figleski, nacido en la localidad de Frederico Westphalen, en el estado de Río Grande do Sul. Las fichas dactilares cruzadas por autoridades argentinas y brasileñas permitió establecer que se trataba del mismo delincuente buscado a ambos lados de la frontera.Además de cumplir su condena de 14 años de prisión en Misiones, “Bola 8” tenía cuentas pendientes en Brasil, donde había cometido varios homicidios. En el vecino país no llegó a ser juzgado porque limó los barrotes de su celda en una prisión estadual y huyó en enero de 2014.Unos meses antes, Figleski había asesinado a Zelcio Dos Santos Lima y Darío Sotil de Carvalho en un robo a mano armada en la localidad brasileña de San Pedro, a unos 500 kilómetros de Misiones, publicóA un tercer hombre lo obligó a cargar en un automóvil los pocos objetos de valor que halló en la vivienda. Antes de escapar, le efectuó un disparo a quemarropas, y huyó con la certeza de que el único testigo también estaba muerto. Clovis José Lima Blanco había recibido el impacto en el cuello, sobrevivió y aportó el nombre de Figleski a la Policía, que no tardó en hallarlo.Para ese entonces, el delincuente ya cargaba con una foja de más de una decena de robos a mano armada, lesiones y otros delitos sólo en territorio brasileño. En la zona de la Triple Frontera se lo asoció a atracos cometidos a tours de compras que iban a Ciudad del Este, Paraguay.A raíz de la fuga, el Servicio Penitenciario de Misiones inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades y establecer si el beneficio de trabajar en la chacra que le concedieron a “Bola 8” estuvo bien otorgado. Fuente: (Clarín).-