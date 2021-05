Bordet acordó inversión para mejorar caminos rurales y fortalecer producción

Los convenios suscriptos por el mandatario y el ministro nacional aportarán a la provincia 60 millones de pesos para la adquisición de maquinarias que serán destinados al mejoramiento de 109 kilómetros de caminos rurales ya definidos. Además, la provincia aportará siete millones de pesos para la finalización de la Unidad de Investigación Avícola del INTA en Concepción del Uruguay. Por último, acordaron destinar un fondo remanente de emergencias agropecuarias de 15 millones de pesos para 82 proyectos hortícolas y tamberos.



También participaron el ministro de la Producción, Juan José Bahillo; el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet; la presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Susana Mirassou y el subsecretario de Coordinación Política de la nación, Ariel Martínez.



En el encuentro, el gobernador agradeció la predisposición "tanto del Ministerio como del presidente de la Nación, Alberto Fernández para con la provincia de Entre Ríos", y resaltó que la firma de los convenios "beneficiarán a nuestras economías regionales".



Bordet recordó que Entre Ríos tiene "múltiples cadenas de valor”, y que desde el gobierno se trabaja “fuertemente para brindar apoyo logístico para fortalecerlas, porque de esto dependen muchos puestos de trabajo; así como también la ruralidad, que cuenta en nuestra provincia con una muy buena distribución demográfica".



Además del trabajo con Nación, Bordet puso de relieve la articulación con “los intendentes, presidentes de comunas y de juntas de gobierno para llevar adelante este tipo de acciones que redundan en claros beneficios que mejoran la competitividad, el nivel de rentabilidad de nuestros productores”.



En esa línea valoró que desde el gobierno de Alberto Fernández, y en particular desde el Ministerio de Agricultura de la Nación, haya “una visión federal profunda que posibilita restablecer este tipo de políticas y prácticas que durante cuatro años fueron prácticamente inexistentes".



“Hoy tenemos caminos rurales que se ponen en marcha porque hay una decisión del gobierno nacional de llevar adelante obras viales, que nos permite afectar fondos del gobierno provincial y trabajar desde el conjunto en mejorar estructuralmente los ítems que van el apoyo a los sectores productivos", explicó Bordet.



Subrayó los avances “en una matriz energética que nos permita llegar al norte entrerriano con mejor calidad, con el cierre eléctrico y de gas que estamos haciendo”; y recordó que “también lo estamos haciendo con los puertos que los estamos poniendo operativos".



Por último Bordet explicó que "con estos tres factores: rutas, puertos y mejoras en la matriz energética, logramos que nuestros productores tengan la competitividad necesaria y, a través de convenios específicos como los que firmamos, se afianza mucho más la posibilidad de cumplir nuestros objetivos y metas". Trabajo en conjunto

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, recordó que junto a Entre Ríos "venimos con una cantidad muy importante de proyectos en marcha a través de lo que es el financiamiento externo y con recursos del estado nacional".



Indicó que este miércoles se firmó en relación a la emergencia agropecuaria "permite contribuir a esta estrategia que tiene el gobierno de Entre Ríos de recuperar esos cuatro años de olvido por parte del estado nacional". Añadió que "en materia de infraestructura vial estamos aportando para que tanto lo que lleva adelante la provincia como algunas otras áreas del Estado nacional, Agricultura, Ganadería y Pesca contribuye también con recursos para equipamiento para los caminos rurales".



Apuntó que en materia de reasignación de destino de fondos para producción ganadera, hortícolas y de esta manera complementar lo que es beneficio de aportes no reembolsables para pequeños y medianos productores".



"Todo esto se enmarca en una visión no sólo de coyuntura sino estratégica", destacó y agregó: "En este sentido la lucha contra plagas viene siendo una constante en el tema de HLB se ha recuperado la capacidad de control y de trabajar para prevenir la enfermedad y para una vez detectada tomar las medidas necesarias", indicó.



"Hemos recuperado el mercado Europeo. En este caso Entre Ríos ha cumplido siempre muy bien, no así algún otro distrito y que nos representó la pérdida del mercado Europeo. Pero, la acción coordinada entre gobiernos provinciales, asociaciones de productores y fundamentalmente el Senasa, posibilitó que nuestro servicio exterior pudiera negociar correctamente y lograr que hoy no tengamos restricción para la exportación de cítricos", valoró.



“El trabajo coordinado entre el Estado provincial y el Estado Nacional demuestra que cuando hay una unidad de concepción, hay una unidad de acción y cuando los objetivos son el bienestar y el desarrollo con equidad territorial y con equidad social se logran estos acuerdos que potencian, que sinergizan la acción de cada uno de los que tenemos responsabilidades”, enfatizó el ministro Nacional.



En lo que refiere a los detalles entorno a los pequeños productores, contó que "a partir de las decisiones del gobierno provincial se van haciendo asignaciones por distintas áreas que han sido afectadas por la emergencia en otras oportunidades y que hoy están siendo sujetos de lo que el gobierno provincial va a ir decidiendo en cuáles de las áreas contribuir". En detalles

Tras el encuentro, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, comentó que se trata de convenios que se vienen trabajando desde hace bastante tiempo, "había una gestión importante de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Ministerio en la muy buena relación que tenemos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación", precisó.



En ese orden, brindó detalles sobre la firma de un convenio por casi 16.000.000 de pesos, y explicó: "Es una adenda que permite utilizar fondos remanentes que había de la emergencia del año 2016 que estaban sin ejecutar, se asignaron nuevos objetos del gasto a esos fondos, que es para atender la situación crítica de dos sectores, uno es el sector lechero para productores tamberos y también para productores hortícolas. A esos dos sectores se redireccionan estos fondos", precisó.



En tanto, sobre la firma de un convenio por 60.000.000 de pesos para la compra de maquinaria vial, indicó que es un convenio entre el Ministerio de Agricultura de la Nación y del gobierno de la provincia, el Ministerio de Producción de la provincia. “Esta maquinaria vial se destina a fortalecer la labor de los consorcios conformados por municipios o por productores. Es para asignar a estas tareas de los consorcios y va a permitir fortalecer la gestión de los consorcios y mejorar la transitabilidad de los caminos que los consorcios se hacen cargo", destacó.



En lo que refiere al convenio con el INTA por 7.000.000 de pesos, explicó: "Son aportes del Ministerio de Producción de Entre Ríos para el INTA en un trabajo en conjunto con esta entidad, con Ministerio de Agricultura y con otras instituciones para poner en marcha el laboratorio aviar que está instalado en el INTA de Concepción del Uruguay", indicó, al tiempo que destacó: "Hay una inversión importante que en coordinación con otras instituciones académicas y científicas vamos a trabajar para poner en marcha”. Los convenios

Se firmó una adenda para invertir fondos remanentes de la emergencia agropecuaria del 2016 por 16.000.000 pesos.



También se rubricó un convenio para la compra de maquinaria vial por 60.000.000 pesos.



Por otro lado, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura de la nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el gobierno entrerriano, para el fortalecimiento de capacidades de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Concepción del Uruguay para continuar avanzando en proyectos de investigación. El Ministerio aportará 7.000.000 de pesos para la adquisición de maquinarias y herramientas, destinadas al proyecto denominado Unidad de Investigación Avícola (UIA) para identificar y resolver problemas y oportunidades surgidas en los aspectos sanitarios, nutricionales y ambientales vinculados a dicha actividad.