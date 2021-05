"Los acreedores deberán esperar": lo advirtió Alberto Fernández

El mensaje fue enviado a solo unos días de viajar junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, a Europa, en donde se reunirá con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para reanudar las negociaciones de deuda con el Club de París.A su vez, las declaraciones fueron realizadas luego de que el Frente de Todos avanzara en el Senado con un proyecto que solicita a Guzmán destinar más de US$ 4.300 millones que el país prevé recibir del FMI para mitigar los efectos de la pandemia.La iniciativa debatida en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado fue impulsada por Oscar Parrilli, hombre de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y acompañada por la bancada oficialista, en medio de versiones sobre supuestas presiones del kirchnerismo hacia Guzmán y su política económica."Los acreedores deberán esperar hasta que los argentinos recuperen la dignidad de vivir en una sociedad que los contenga", apuntó el mandatario.Al participar del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, remarcó que "todos deben saber que la prioridad son esos argentinos", que se encuentran en los sectores más vulnerables."A pesar de la pandemia no cedimos en la lucha contra el hambre. En ese contexto nunca bajamos los brazos, nada me preocupa más que el hambre de los argentinos, y más cuando los chicos y las chicas menores de 14 años, 6 de cada diez de ellos, están bajo la línea de pobreza", subrayó.Desde Casa Rosada, el jefe de Estado anunció la ampliación de la tarjeta Alimentar, el desarrollo de mercados ambulantes con precios "populares" y más acuerdos en el mercado de la carne para atender a los sectores más vulnerables en medio de la pandemia.