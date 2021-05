Revocan funciones y cargos otorgados entre 2017 y 2019 en el Municipio: detalles

“Por razones de ilegitimidad”

“Acciones judiciales”

Algunos de los cargos revocados

El texto del decreto

Un decreto de la Municipalidad de Paraná,, los cuales disponen nombramientos y otorgamiento de funciones y cargos a trabajadores, que según indica el escrito al que accedió, afectan directamente la función pública y perjudican intereses presentes y futuros de la administración”.Con el decreto firmado por el actual Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Santiago Halle; y por el Secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa;El decreto “los efectos jurídicos” deAsimismo, enpermanente de tres agentes” mencionados en el texto del decreto.Por otra parte, el decreto autoriza al Secretario Legal y Administrativo “, consecuentes y accesorias a la declaración de lesividad dispuesta por el artículo 1°”.Finalmente, el artículo Nº4, comunica a “la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección General de Liquidación de Haberes del Personal,, dependiente del Departamento Saneamiento Ambiental de la Dirección de Saneamiento Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable de la Secretaría General y Derechos Humanos., dependiente del Departamento Saneamiento Ambiental de la Dirección de Saneamiento Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable de la Secretaría General y Derechos Humanos., dependiente de la Subsecretaría de Previsión y Suministros de la Secretaría de Hacienda.dependiente de la Dirección de Escobería de la Subsecretaría de Previsión y Suministros de la Secretaría de Hacienda.dependiente de la Dirección de Control Urbano de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable de la Secretaría General y Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría General y Derechos Humanos.de la Dirección General de Arquitectura Urbana y Social.dependiente de la Subdirección de Despacho Administrativo de la Dirección General de Programas Especiales Ambientales de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable de la Secretaría General y Derechos Humanos.dependiente del Departamento Técnico la Dirección de Control Urbano de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable de la Secretaría General y Derechos Humanos.

Los fundamentos del decreto

Entre los fundamentos que expone el decreto, para efectuar la revocatoria de funciones, cargos y designaciones en planta permanente, Elonce pudo conocer que el texto menciona que “la creación de cargos, el otorgamiento de funciones y jerarquizaciones, a efectos de tornar dicho acto razonable, no lesivo a los intereses públicos”.Además, las autoridades municipales señalan que “las funciones asignadas mediante los decretos en análisis,o de servicio para el otorgamiento de las funciones”.Asimismo, se argumenta que “las funciones deben ser debidamente presupuestadas, notificadas y estables, a los efectos de generar derechos subjetivos públicos. PeroEn tanto, otro de los argumentos, explicita que “las designaciones en este decreto mencionadasy cualquier parámetro que”, pudo conocer Elonce.Al mismo tiempo, fundamenta “. En dicho sentido, la ordenanza Nº 4220 en su Artículo 2º, inciso c), regula que, pudiendo dejarse sin efecto las designaciones que violen dichos imperativos”.El decreto señala que “la Ordenanza N° 9891 de Emergencia Administrativa, Económica y Financiera, instruyó a las Secretarías de Estado Municipal, a”, explica el escrito.Entre otros fundamentos, el decreto municipal resalta que “dichas designaciones además de resultar, dado que las funciones no eran ejercidos de manera inmediata por los agentes, dejando por ende la prestación de los servicios relegada frente a la generación de funciones para ostentar en un futuro”.El decreto también cita como fundamentos, un fallo judicial de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, de una causa del año 2012; otro de la Cámara iniciado por la Municipalidad de Gualeguay y, un tercero del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que data del año 2020, en una acción de amparo contra la Municipalidad de ParanáPor otra parte, el decreto cita a la Ley Orgánica de Municipios que expresa: “el Departamento Ejecutivoo por ordenanzas especiales que tengan recursos para su cumplimiento,”, señala.