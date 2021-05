Acusan a diputada nacional de quedarse con la mitad del sueldo de sus asesores

Escandalosos audios

La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, la correntina Estela Regidor, quedó envuelta en un escándalo por una serie de audios que se viralizaron en las últimas horas en los queEn los audios que circulan por las redes sociales, se puede escuchar a la diputada decir: “... el que no está de acuerdo me dice porque hoy es día 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato”, afirma en el audio.”.Y remata: “Yo sé que otros diputados los cupos se los quedan, no hacen las donaciones que yo hago, no contratan en negro como yo contrato,”, afirma según dio cuentaLos audios dan cuenta de un planificado sistema de recaudación que la diputada radical llevaría a cabo con sus asesores, quienes en persona la habrían grabado, aunque por el momento no hay denuncia en la Justicia:, se explica paso a paso en el audio.

Pedido de licencia

Tras el escándalo,"Confío en que la Justicia podrá deslindarme de las acusaciones que por estas horas los medios de comunicación están formulando sobre mi persona. El pedido de licencia tiene como objetivo no comprometer al bloque de diputados de la UCR y a mis pares de las otras fuerzas políticas”, dijo tras la filtración de audios.“Soy una persona honesta, que puede demostrar perfectamente su patrimonio. Esto se puede observar en mis declaraciones juradas, que dejan constancia fehaciente de que mi patrimonio no ha variado desde que ingresé a la función pública. Tengo además una fuerte fe y el compromiso con los más necesitados siempre ha sido para mí un eje rector en mi vida”, concluyó la correntina.