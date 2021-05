Bordet: “Siempre vamos a priorizar la salud de nuestra población”

El gobernador, Gustavo Bordet, firmó con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, un convenio de transferencia de 475 millones de pesos para terminar las escuelas técnicas, entre las cuales está la del Puerto de Paraná que ya está habilitada, pero también la escuela técnica de Urdinarrain, de Larroque, de Concepción del Uruguay y de La Paz, además de una escuela nueva en Gualeguay.“Desde el principio de la gestión trabajamos con el presidente, Alberto Fernández, y con el ministro Nicolás Trotta en avanzar hacia un proceso de excelencia en la calidad educativa en la provincia, algo que durante cuatro años prácticamente estuvo paralizado. Una demostración son estas escuelas donde no se proveían los ingresos pautados y que ahora, rápidamente hemos retomado”, señaló el mandatario provincial aA partir de ello, enfatizó que “hay una visión claramente compartida con el gobierno nacional”.Interrogado porsobre la decisión de sumar a los padres a la mesa educativa, Bordet expresó que “siempre hemos tenido vocación de diálogo. Lo hacemos habitualmente con las organizaciones gremiales, no solamente para discutir salarios, que ya están acordados, sino también para discutir condiciones de trabajo y capacitación. Es muy importante tener sentados en una mesa a los padres de nuestros alumnos en una situación totalmente anómala como se vive con la pandemia”.“Tenemos que tomar decisiones que son desde el conjunto y no unilaterales. Siempre vamos a priorizar la salud de nuestra población. Tomamos medidas para que no se sature el sistema de salud. Cumplido el plazo, que es este lunes, tal como lo comprometimos, retomaremos la presencialidad, encontrando soluciones como lo hacemos siempre en Entre Ríos”, completó el gobernador.