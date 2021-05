Fernández reclamó al Gobierno de Colombia que "cese la violencia institucional"

El presidente Alberto Fernández manifestó su "preocupación" por "la represión desatada ante las protestas sociales en Colombia" y reclamó al Gobierno de ese país que "cese la singular violencia institucional que se ha ejercido".



"Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia", dijo Fernández en su cuenta de Twitter.



Y añadió: "Ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido".



Protestas en Colombia



Miles de personas volvieron a las calles de Colombia este para protestar contra el Gobierno del presidente Iván Duque, al fin de una semana de manifestaciones que se tornaron violentas y dejaron ya al menos 24 muertos, la mayoría por disparos.



Bajo la lupa de la comunidad internacional -que denunció excesos de la fuerza pública-, estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores salieron a las calles de la capital, Bogotá, así como de Medellín, en el noroeste, y Cali, en el suroeste.



El disparador fue el rechazo a la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Iván Duque. Pero el abanico del descontento era más amplio, por eso no amainó luego de que el Presidente anunciara que retiraba el proyecto impositivo y que estaba dispuesto a negociar uno nuevo con la oposición y otros actores políticos. Los reclamos son varios: mejores condiciones de salud, educación, seguridad en las regiones, cese del abuso policial contra las manifestaciones, entre otras.



Las movilizaciones han sido, en su mayoría, pacíficas, pero en algunas ciudades se tornaron violentas. Hubo gran cantidad de heridos y muertos a causa de la represión.



Este jueves, Iván Duque, presidente de Colombia, brindó una conferencia de prensa en medio de una nueva jornada de protestas masivas en las calles. "Hemos definido una recompensa de hasta 10 millones de pesos (2.600 dólares) por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos que se han presentando en los últimos días contra la infraestructura pública, y se publicará por parte de la policía nacional el cartel de los más buscados por estos delitos en distintas ciudades. Frente a quienes cometan este tipo de delitos, no habrá tregua y la sociedad entera los llevará ante la justicia", aseguró.



Por otra parte, Duque informó de la creación de una línea nacional telefónica para gestionar denuncias, activar un grupo especial de investigación contra el vandalismo para buscar "dinamizadores de la violencia", que, según informó, ya realizó 553 capturas, y defendió a la Policía que fue "víctima de actos de cobardía e intimidación".



Condena internacional



La presión en las calles no cede, ante la vigilancia de la comunidad internacional que denunció ataques de policías contra civiles. La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch llamaron a la calma, y le exigieron garantías al Gobierno en medio de las protestas. Según Reporteros sin Fronteras hubo, además, 76 agresiones contra periodistas, diez de ellos lesionados por la fuerza pública.