Lanzaron créditos por $500 millones para mipymes y cooperativas tecnológicas

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó esta mañana en el salón de los Científicos de Casa Rosada, el lanzamiento de una nueva línea de créditos por un monto total de 500 millones de pesos, para MiPyMEs y cooperativas licenciatarias de servicios de TIC, con tasa subsidiada del 12% y garantías del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR).De la actividad formaron parte el ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, el Presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; el presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini, junto a directores del organismo y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los emprendedores, Guillermo Merediz.La línea está destinada a financiar proyectos de inversión y capital de trabajo para operar redes de infraestructura realizada por MiPyMEs y cooperativas prestadoras de servicio fijo de acceso a Internet de banda ancha. Dichas empresas deberán contar con la Licencia Única Argentina Digital y con proyectos de inversión elegibles con la validación técnica emitida por el ENACOM.Cafiero afirmó que “se trata de dar un paso adelante en relación a la inversión en la conectividad, en achicar la brecha digital” y destacó “la importancia de tener una línea de crédito que fomente y apuntale a las cooperativas y las Pymes, que son las que llegan siempre a lugares donde el mercado a gran escala no llega”.A su turno, Kulfas sostuvo: "Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría PyME, estamos dando las garantías con un fondo que, cuando comenzamos la gestión, prácticamente no existía, tenía muy pocos recursos; y gracias a la decisión política de Alberto Fernández, desde hace un año con $80.000 millones fue una herramienta fundamental para enfrentar la pandemia y financiar cerca de 600 mil PyMEs y pequeñas empresas”.“Hoy trabajamos con el FOGAR al servicio de las empresas más pequeñas llevando esta herramienta fundamental, porque la agenda digital se aceleró en la pandemia. Mucha gente aprendió a trabajar desde su casa, a comprar por internet, a utilizar las herramientas digitales, a trabajar en red. Es fundamental que, desde el Estado, con el ENACOM y los diferentes organismos públicos, podamos fomentar su desarrollo”, añadió el ministro.En el mismo sentido, Ambrosini señaló que “este convenio permitirá a todo el sector PYMES del nicho de la conectividad tener una mejor accesibilidad a los créditos ya que van a tener una tasa subsidiada al 50%. Eso hará que este sector tan castigado por la pandemia pueda tener la posibilidad de acceder a cosas que antes no podía”“Este financiamiento para MiPyMEs y cooperativas de Tecnología de la Información y la Comunicación es muy importante, ya que profundiza y potencia el desarrollo, la capacidad productiva y los avances de la industria 4.0 en el país”, subrayó el presidente del BNA, Eduardo Hecker.“Los créditos para las empresas tecnológicas ayudan a generar más y mejores oportunidades para la industria del conocimiento, la reactivación económica, la inclusión financiera y la creación de puestos de trabajo”, agregó.“Acompañamos desde la secretaría a las Pymes y cooperativas, que cumplen en este sentido un rol estratégico, para que puedan tener un proceso de inclusión financiera y brindar estos servicios, que ayudan a reducir brechas digitales en nuestro país” aseguró por su parte Guillermo Merediz.Las empresas proveedoras del servicio fijo de acceso a Internet de todo el país, podrán acceder a estos préstamos por un monto máximo de $15.000.000 por beneficiario, con una proporción de apoyo del 100% del proyecto para inversiones y hasta el 20% para capital de trabajo asociado, con un plazo mínimo de devolución de 48 meses y máximo de hasta 60, acorde a la capacidad de cada cliente.Esta línea de créditos tendrá un monto total de 500 millones de pesos y podrá ser ampliada una vez agotada la partida presupuestaria. En tanto, desde el FOGAR se destinarán $250 millones para garantizar hasta el 50% del capital prestado a micro y pequeñas empresas, y hasta el 25% del capital prestado a medianas.Los préstamos cuentan con un periodo de gracia de hasta 6 meses exclusivamente para capital y se amortizan mediante el sistema alemán, mensual, trimestral o semestral de acuerdo al flujo de fondos que se pacte con el usuario.La tasa de interés es del 24% nominal anual fija, con una bonificación de ENACOM de 12 puntos porcentuales anuales durante toda la vigencia del préstamo, que da como resultado una tasa final para el beneficiario equivalente al 12%.El desembolso del crédito se realizará -como máximo- en 3 etapas, siendo el plazo máximo entre el primer y el último desembolso de 12 meses; el plazo comenzará a regir a partir del primer desembolso.