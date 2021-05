El presidente Alberto Fernández lanzó este mediodía la "Convocatoria de proyectos para el Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial" que, impulsada por el Consejo Económico y Social (CES), apunta a financiar iniciativas sostenibles que promuevan la generación de empleo, con impacto demográfico, en zonas poco pobladas del país, ante la presencia de empresarios y académicos. De la convocatoria, entre otros, participan, Isela Costantini y Roberto Urquía, director del Grupo Aceitera General Deheza.En forma presencial estuvieron en el Museo los jurados Paula Bibini (Consejera CES/Representante de la Unión de Industrias del Norte Argentino, Salta); Edith Encinas (Consejera CES/presidenta de Federación Autogestión, Cooperativismo y Trabajo, Santa Fe); Beatriz Tourn (Consejera CES/presidenta de Mujeres de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, Chaco); Agustina Mayanski (Movimiento de Trabajadores Excluidos ); Víctor Lupo (titular del Club San Juan Bosco de Villa La Cárcova); Enrique Zuleta Puceiro (analista político y profesor universitario); Luciana Soumoulu (dirigente rural de la Federación Agraria, Santa Fe); y Federico Zapata (politólogo, académico y consultor, Córdoba). Además estuvieron Esteban "el Gringo" Castro de CTEP; Alberto Barbieri, rector de la UBA y Enrique Palmeyro de Schollas Ocurrentes.Por zoom lo hicieron Federico Trucco (CEO de Bioceres, Rosario), Pilu Giraudo (ex titular de AAPRESID de Santa Fe y miembro de la Red de Mujeres Rurales) y Emilio Inzaurraga (ex presidente de la Consejo Nacional de Justicia y Paz)."Hay una Argentina más desarrollada que es la Argentina del Centro pero hay dos periféricas: al Norte y al Sur. Y nosotros no nos podemos permitir eso. La Argentina es una y nosotros tenemos que garantizar que la armonía del crecimiento alcance a cada argentino y a cada argentina y eso definitivamente lo debemos hacer entre todos porque es un imperativo ético evitar el desarraigo", sostuvo el Jefe de Estado.Fernández añadió que "lo más virtuoso de las sociedades es profundizar los acuerdos, no profundizar los desencuentros. Y a veces siento que hacemos todo lo posible por encontrar donde no estamos de acuerdo para profundizar y herir en ese lugar donde el desencuentro aparece".En esa dirección subrayó que "como sociedad es definitivamente una muy mala práctica, y por eso valoro tanto que el Consejo Económico y Social tenga esta capacidad de articular encuentros en temas muy diversos pero que siempre tienen un único objetivo que es construir una sociedad más justa y más equilibrada".El lanzamiento lo realizó mediante videoconferencia desde la Residencia de Olivos, a la vez que en el Museo de los Inmigrantes, en el barrio porteño de Retiro, lo acompañaron el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; y los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz (titular del CES); y de Relaciones Parlamentarias; Institucionales y con la Sociedad Civil, Fernando Navarro; la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom; y el rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Aníbal Jozami.El secretario Gustavo Beliz hizo referencia a dos consignas que fueron la razón de ser del programa puesto en marcha: "La Argentina Armónica para la Argentina querida que recoge un trabajo muy lindo que se hizo con la sociedad civil y uno de estos sueños tiene que ver con que haya un desarrollo local floreciente que no hay migraciones que produzcan fracturas sociales. Quiero destacar el carácter federal de la convocatoria y está compuesto ese carácter en los miembros del jurados".A su vez, Navarro sostuvo que "estamos celebrando una nueva forma de trabajar en el diseño de políticas públicas" y puntualizó que "esta convocatoria es importante porque buscamos encontrar proyectos en todos los rincones para generar actividad económica, trabajo, educación, desarrollo personal y laboral en las comunidades donde los pibes a veces porque no tienen apoyo o financiamiento a sus iniciativas y se tienen que ir y emigrar. Y nosotros queremos que esos pibes, si es su deseo, puedan concretar sus sueños en su tierra y que no renuncien a sus raíces".Por su parte, el jurado Zuleta Puceiro expresó que se trata de un proyecto "que tiende hacia el futuro y que hunde sus raíces en el hoy más duro y descarnado. Es plural, diverso, y trata de reflejar y expresar lo que vive el país: una revolución de la demanda, porque hoy la revolución viene de la sociedad, y Argentina vive hace mucho tiempo una revelación de este tipo que revela la energía y la riqueza de miles de proyectos que funcionan en todo el país".

Los ejes estratégicos para la presentación de proyectos de esta iniciativa que cuenta con la asistencia técnica y financiera de FONPLATA - Banco de Desarrollo, son los siguientes: agricultura familiar, agroecología y bio-economía; cadenas de valor en microrregiones y regiones; actividades relacionadas al cuidado y bienestar; e industria del conocimiento, teletrabajo y conectividadPodrán presentarse las provincias, los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales de la economía popular, las empresas, los sindicatos, las iglesias, las organizaciones del sector productivo, las cooperativas, y las universidades y centros de estudios, investigación y desarrollo tecnológico.Los proyectos, que se podrán inscribir del 7 de junio al 8 de julio próximos a través de la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD), deberán contar con la participación asociativa de diferentes instituciones, dos o más como mínimo por cada uno. Las bases y condiciones se encuentran en el sitio: http://www.argentina.gob.ar/consejo