Internaron al exgobernador santafesino Carlos Reutemann en un sanatorio

Carlos Alberto Reutemann, senador nacional y ex gobernador de Santa Fe, permanece internado desde el miércoles a la tarde en un sanatorio de Santa Fe. Desde el efector de salud indicaron que no se encuentra en una sala de terapia intensiva y que en un principio se descartó el cuadro de coronavirus.

Desde el móvil de Aire de Santa Fe, Julián Brochero informó que el senador se encuentra en una sala de cuidados generales, no covid.



Reutemann tiene 79 años y fue gobernador de Santa Fe en dos oportunidades: desde 1991 a 1995 y desde 1999 hasta el 2003. Actualmente ocupa una de las tres bancas de Santa Fe en la Cámara de Senadores de la Nación, cargo que asumió en diciembre de 2003. En el 2015 fue reelecto y tiene mandato hasta este año. En el 2017, el senador fue operado en Estados Unidos como parte de un tratamiento por una afección biliar.



Con la internación de Reutemann, ya son dos los ex gobernadores de la vecina provincia que permanecen internados, pero por cuestiones diferentes.

Miguel Lifschitz, actual diputado nacional, fue internado hace dos semanas en un sanatorio privado de Rosario por un cuadro grave de coronavirus. El último parte médico indica que tuvo una "desmejoría" y que preocupa la inestabilidad en la salud del ex gobernador.