Sesión del HCD de Nogoyá duró dos minutos: "La sociedad está indignada"

En Nogoyá se llamó a sesión extraordinaria para tratar sobre tablas la intervención de la obra de arte de Eva Duarte en el acceso a la localidad.Inició la jornada, izaron la bandera y la presidenta del Concejo brindó algunas palabras sobre lo que iba a ocurrir en la sesión.No obstante, los concejales del justicialismo no dieron el tratamiento que se había solicitado. Tal acción dio lugar a la finalización de la sesión, la cual sorprendentemente duró nada más que 2 minutos.“No tenemos los votos suficientes, pasa a formar parte de la orden del día de la próxima sesión. No habiendo más motivos para tratar, damos por finalizada esta sesión”, dijo la presidenta y todos se retiraron.Maximiliano Medrano, director de FM Libertad, dijo aque “ellos aducen que fue por una cuestión técnica. La sociedad nogoyaense está totalmente indignada. Los vecinos están indignados. Se está haciendo poco, se viene trabajando poco desde el Concejo por la pandemia y ahora pasó esto”."Nueve de cada 10 nogoyaenses está enojado con esta situación. Los concejales del oficialismo quisieron debatir el tema, los concejales opositores no levantaron la mano. Creo que los dos bloques sabían que esto iba a ocurrir", remarcó.