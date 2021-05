Massa intercambió mensajes con diputado de EEUU, que ratificó apoyo ante el FMI

El intercambio de agradecimientos y definiciones a través de Twitter sobre la negociación en marcha con el FMI apuntó a las declaraciones que Meeks pronunció ayer en el Council of Americas, donde a partir de una pregunta puntual sobre este tema el legislador del Partido Demócrata aseguró que "Estados Unidos debería hacer más para encontrar una solución a largo plazo para Argentina en las conversaciones de reestructuración de deuda".



En relación a esos dichos, Massa valoró hoy la intervención del integrante de la Cámara de Representantes y destacó que ese tipo de acciones "marcan el valor de la diplomacia parlamentaria en la relación bilateral".



"Esta acción marca el valor de la diplomacia parlamentaria en la relación bilateral, para avanzar en temas que nos permitan seguir creciendo y desarrollarnos", remarcó Massa al reconocerle a Meeks por su mediación, mientras que el legislador de EEUU consideró "un placer entablar un diálogo interparlamentario con Sergio Massa", sobre todo cuando el hemisferio occidental "se recupera de Covid-19".



Meeks es legislador por el 5º distrito de Nueva York en la Cámara de Representantes, integra el Partido Demócrata, se le atribuye una relación de mucha confianza con el presidente Joe Biden, y este último intercambio de mensajes a través de las redes no es el primero que comparte con Massa, ya que a mediados de abril ambos mantuvieron una videoconferencia entre Buenos Aires y Nueva York.



Sobre las tratativas de la Argentina con el FMI, Meeks señaló hoy que "es imperativo que todos se sientan a la mesa para encontrar una solución sostenible a largo plazo" y de ese modo ratificó lo que había dicho en el Council of Americas, al exhortar al gobierno de su país a colaborar para que "todos se sienten a la mesa para encontrar una solución a largo plazo para la reestructuración de la deuda".



Las palabras de Meeks sobre Argentina y el FMI, pronunciadas el martes en el Council of Americas, respondieron a una consulta específica que le hizo llegar el empresario José Luis Manzano, participante del foro.



En su respuesta, Meeks dijo que es importante "mantener la confianza de los organismos de crédito internacionales" pero al mismo tiempo planteó que el gobierno de EEUU debe promover que el acuerdo con el FMI no prolongue "los desafíos económicos que también enfrenta el país" en medio de la pandemia.