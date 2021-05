Stratta: "El lunes vuelve la presencialidad a las escuelas entrerrianas"

La vicegobernadora, Laura Stratta, estuvo en el programa, de, donde ratificó queCabe recordar que la medida de suspender la presencialidad, que inició este lunes y finaliza el viernes, abarca instituciones de Paraná y zona, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Colón y San José.“El gobierno de la provincia viene monitoreando día a día, se toman decisiones respecto a la situación sanitaria, epidemiológica.”, dijo.Se refirió a la “implementación de la circulación nocturna, que muchas provincias recién están implementando ahora. Nosotros ya lo hicimos a principio de enero. Fuimos una provincia que avanzó en la restricción de las reuniones sociales, la no permanencia a partir de las 20 en espacios públicos.”.Respecto a las clases, señaló que “Son medidas complementarias a las que ya veníamos tomando”.“Se busca bajar la circulación de personas, bajar la circulación del virus, el nivel de contagio y de camas. Hoy hay más personas jóvenes contagiadas. Queríamos reducir la circulación., entendemos que el año que pasó aumentó la desigualdad entre quienes no se podían conectar y quienes sí. Tenemos una presencialidad administrada que se trabajó con las instituciones educativas, el COES, el CGE. Intentamos cerrar lo menos posible, pero trabajar sobre medidas focalizadas y en un tiempo determinado”, resaltó.En ese sentido, manifestó que “”.“La pandemia movió todos los escenarios posibles. Esperábamos la segunda ola para más adelante y llegó anticipadamente. Estamos muy cerca de CABA, del corredor del río Uruguay y eso afecta. Tomamos restricciones sobre nueve localidades que más complicaciones tenían. Mientras tanto avanzamos en la vacunación, en fortalecer el sistema incorporando camas.”, dijo.Resaltó que “hicimos un esfuerzo enorme por ofrecerle a los docentes un salario más digno, queremos que el impacto en la dimensión educativa, social y económica sea el menor posible, pero tenemos que asumir que estamos en pandemia y en uno de los momentos más álgidos”.Pidió hacer especial hincapié en “”.. No queremos perder vidas, es un momento muy doloroso. Se toman decisiones, se busca el equilibrio”, agregó.Sobre la vacunación, expresó que “nos gustaría estar mucho más avanzados, pero dependemos de los acuerdos que se hizo en nación y que se puedan cumplir con la llegada de vacunas. Es un problema mundial, a muy pocos países les llegan vacunas”.”, finalizó.